自由廣場》摸頭燦笑的勇氣

◎ 張約翰

上週有人在PTT八卦版問卦，貼出一串試圖把妹的對話，由於男方大量使用特定風格的網路用語、開口就問對方有沒有看動漫，以及自稱長得像某位動畫男主角，於是問卦標題就下了「原來真的有這種動漫噁宅在騷擾女生」。

筆者要提醒所有捲入這個話題的朋友，網路故事不要當真。這些故事除非有重大糾紛引發熱議，不然很少有機會、有證據辨明真假。最近某個由校園發展起來的社群應用程式，就不斷在臉書上以一些有如網路小說的情節操作社群熱度，這些故事情節的原po也許真有其人，但是不是真有其事，跟風報導的媒體很少能成功查證。一個缺乏真實性的故事，大家卻為了情節激動起來選邊站，值得嗎？

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退一步說，即便這件事是真的，還有幾個層面要留意：

首先，網路也要遵守社交規範。不要因為對方不知你是誰，就不遵守起碼的社交規範。實體世界裡跟踪喜歡的對象是不妥當的，網路上不斷傳簡訊或Line糾纏也一樣不妥當；話語不管是由口說出還是打字送出，都一樣要注意對方的感受，不要因為看不見對方就忘了對方是個活生生的人。問卦po文中的對話如果存在，把妹的一方不但缺乏社交技巧，更顯然未遵守社交規範。

其次，網路語法不是原罪。原始的網路用語使用群體，與一般存在於主流之外的團體一樣，有其特定的儀式、場域與語言凝聚認同，而這種語言一但引起了主流社會的興趣，就會被運用到主流社會的脈絡中。當下我們正不斷見證由網路流行語法融入主流的過程。如果問卦展示的對話為真，也不過表示把妹的一方網路語法使用拙劣，和是否使用網路語法沒有關係。

最後，不要對看不順眼的人亂貼標籤。貼標籤自古有之，把看不順眼的群體取一個低劣的名字貶損對方，叫做歧視，亦非新鮮事；隨著網路與社群平台功能的不斷演進，標籤更成為操作網路聲量的手法。因為某個個人的行為不當，而加以污名標籤，不管是什麼立場、用意，顯然就是歧視。

歷經近廿年，宅文化在台灣原本遭受的歧視，筆者以為本已隨著動漫遊戲文化逐漸的主流化而淡去，但隨便一個不知真假的網路聲量操作，又再度讓噁宅、死肥宅的字眼重見天日，可見歧視真如黏在鞋底的狗屎，想清乾淨要花不少力氣和時間。希望網路上對人有好感時不要忘了社交規範，更希望在人前摸頭燦笑不需要什麼勇氣。

（作者是世新大學傳播博士）

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