自由廣場》國家語言的尊重與接納

◎ 何信翰

立法委員陳柏惟日前在國會有意使用母語質詢，卻遭國防部長建議改用華語，引發爭議和討論。其實，無論從語言人權或從法制角度來看，委員或官員欲使用各種國家語言（即便是較少數的語言）質詢或答詢，都應受到保障。

政府依法行政是民主國家的基礎。就相關法律來說，國家語言發展法和該法的施行細則，都有對政府機關行政、立法及司法程序得使用各種國家語言，且必要時政府應提供國家語言間的通譯服務的相關規定。就該條文的精神來說，說的人和聽的人在各種國家語言使用的選擇權，都應獲得保障，任何一方都無權強迫對方改變其國家語言的使用習慣。

請繼續往下閱讀...

但若是說的人和聽的人，選擇不同的國家語言時，又該如何？這時就是「通譯」上場的時候了。透過通譯，說的人可以自由地使用自己最慣用／想用的語言來完整表達；聽的人也可免於聽不懂的焦慮。其實，語言從來都不只是「會不會」的問題，也不會只是一種工具。在選擇使用哪種語言的背後，有許多更深層的意涵，例如許多國家的元首及外交人員，彼此會在重要的場合選擇使用自身母語，再讓通譯人員翻譯。這並非他們的英語能力不夠，而是一種表態和相互尊重。有了通譯，即便選擇的語言較為罕見，雙方的語言權力也都能獲得尊重與保障。

語言權的保障在先進國家、國際組織都已是基本常識，即時通譯服務也相當普及。在國內，近年來文化部舉辦國家語言的各項公開會議時，現場也都會有手語、原住民族語、客語，以及台語翻譯。以現有的國家語言人才，在立法院使用國家語言間的通譯，早已非技術上難以克服。早在國家語言發展法訂定過程中，就已把可能遇到的狀況都考慮在內。

現在，對各國家語言的尊重，早已不是做不做得到，而是「願不願意開放心胸接納不同語言」的問題。台灣在許多人權保障的作法上，都處於世界領先地位，希望在語言人權方面，也能逐漸走向多元尊重、互相接納的未來。

（作者是台中教育大學台灣語文學系副教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法