社論》習吃拜那一套？拜吃習那一套？

美國政府與孟晚舟達成暫緩起訴協議，她獲釋立即專機由加返中，引渡美國幾乎不可能了。而遭中國扣押的加拿大前外交官康明凱、商人史佩弗，兩位人質也獲釋返國。習硬拜軟，拜登又招致批評。白宮一方面稱，拜習九日通話談及孟、康、史問題，一方面又說，這是美國獨立機關司法部的一項法律決定。用兩碟小菜換一大盤肉，拜習會、氣候變遷合作等還未必到手。難怪，北京把歡迎孟晚舟回家當做民族偉大復興的煙火表演。拜登可能有好戲在後頭，但外界立即聯想到的，則是北京的「兩份清單」當中，就有釋放孟晚舟。

習近平「自力更生」六百多天，對內對外都展現出比以往更強硬的左風。將計就計，以疫謀霸，把武漢疫情當作另類生化武器突襲西方，從香港到世衛、聯合國、CPTPP主動出擊，連新冠病毒溯源也反擊美國應受調查。尤其是，阿拉斯加會談、天津會談、拜習通話，一路下來硬要拜登吞下「三條紅線」、「兩份清單」，再談拜習會、氣候變遷等合作。於是，習近平從川普時期的被動，搖身一變在拜登時期掌握主動，這是毛澤東慣用的攻擊作為防守戰術，運用得宜往往可以反守為攻、瓦解敵人的優勢。

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從川普到拜登，習近平不改戰狼本色。拜登合作、競爭、不衝突，也無法鬆弛習近平緊繃的戰狼神經。六百天來，澳洲要求對新冠病毒起源獨立調查，北京則以反制澳洲產品進口作為懲罰。捷克參議院議長韋德齊率團訪台，中國外交恫嚇引起歐洲諸國及歐盟大反彈。中國大使館不斷戰狼叫囂，包括對於國會議員與一名學者的污辱和威脅，法國外交部正式回應：「提醒維也納外交關係公約中對於外館運作的基本規範。」美國對涉疆之中國新疆現、前任官員施加制裁，因香港問題制裁香港政府及中共官員，北京則大動作反制裁。歐盟制裁中國涉疆官員和建設公司，亦遭北京反制裁。一句話，習近平 「不吃這一套」，人敢犯我、雖遠必株。

對西方大打出手，另一方面則跟專制盟友更加緊密。王毅訪問德黑蘭，中國與伊朗簽署二十五年戰略合作協議，原油是重點。習近平與普廷視訊、聯合聲明，宣布延長已簽署二十週年的「中俄睦鄰友好合作條約」。習近平與金正恩就「中朝友好合作互助條約」簽訂六十週年互致賀電。不久前，美國完成從阿富汗撤軍，中國則協助神學士政權穩住陣腳。中國常駐聯合國代表還代表朝鮮、伊朗、俄羅斯、敘利亞等二十六個國家發言，批評美國及西方國家侵犯人權，宣稱新冠肺炎疫情嚴重影響發展中國家，但單邊強制措施仍在實施，違反了「聯合國憲章」宗旨和原則。對西方國家敢於鬥爭、善於鬥爭，對專制國家、流氓國家、失敗國家，中國則一副武林盟主，集結對付民主連線的統一戰線。反觀拜登，阿富汗撤軍、AUKUS、孟晚舟獲釋，脆弱的盟友關係，依舊易受傷害。

川普卸任，習近平就回神了。他繼續推進強國夢，為他自認為的勢力範圍訂定規則。「港區國安法」，趁全球疫情之危，去年六月三十日通過，並火速完成香港二次回歸。「海警法」，今年一月二十二日通過，釣魚台海域更不得安寧。「反外國制裁法」，六月十日通過，經貿手段成為反制裁西方的武器。新修訂的「海上交通安全法」，九月起要求所有進入中國「領海」的外國船隻，都必須向中國通報。更不要說，揚言海峽中線並不存在。習近平訓斥西方：「民主不是哪個國家的專利」，「美國有美國式的民主，中國有中國式的民主。」一黨專政，彷彿是驕傲的專利品！

過去六百多天，中國內部是否正在發生目前外界無從得知的變化，有待未來解碼。對香港之狼吞虎嚥，對台灣之機艦襲擾，對國際地盤之鯨吞蠶食，乃至共同富裕文革風、對突破兩任之志在必得，在在凸顯習近平的急迫感，想趁西方完成抗中連線之前、中國經濟拋物線下滑之初，用加緊內控、槍口朝外消融內部各種矛盾，一舉成就「內王外霸」的歷史功業。如此狂想，會對全球造成毛澤東型挑戰，還是希特勒型挑戰？正在考驗西方領袖。拜登也許會在華為案繼續追打，但習近平卻燃起 「叫你放人就放人」的自信。習近平化被動為主動，若拜登落入被動，接下來恐將面臨更大的考驗。習吃拜那一套？拜吃習那一套？「三條紅線」、「兩份清單」的拉鋸，堪稱現成的指標。

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