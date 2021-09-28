自由廣場》（北社評論）科學影響文化的演進

◎ 紀國鐘

十萬年前的人類生活方式應該是小部落群居，並製作工具來採集及狩獵維生。當時使用的石器、陶器工藝就是科學應用的起源。一萬年前人類對大自然氣候及水土的觀察，再加上牛、羊、馬的馴化，終於啟動了定居水岸，建立大部落，開啟了農業革命，建設水利與城鄉安全工事。等到銅器、鐵器的工藝出現，就形成了人的治理與神的祭祀文明，促成人文超越自然法則的文化情境。

十七世紀的英國哲學家法蘭西斯‧培根，他將早期科學只重視推論與概念，轉換成科學必從觀察、歸納等邏輯推理去建構新知識，再加上文藝復興的達文西、伽利略等，更將科學與藝術的本質「創新」發揚光大。三百年前開始的工業革命，蒸汽機、火車的發明形塑了新的社會架構，勞工與資本家的形成，並促成了中產階級及人權概念的普及，民主政治終於成為文明社會的主流。顯現了科學與文化的緊密互動關係，當人性被解放了，人自然會去追求平等、博愛，也認知到地球環境生態的重要性。

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第二次工業革命由電的發現，讓人類社會進入了電話、電子通訊、汽車、飛機的時代，由於資訊透明流通，使社會逐漸走向民主、自由的時代。參政、生命財產權成為憲法的基幹。但是整個人類在提升生活文化的同時，大量使用石化能源，其所排放的二氧化碳，使得氣候暖化，誘發了地球生態系統的失衡危機。今天的矽集體電路的製作與應用，創造了電腦、智慧手機及網際網路的使用，促成了全球化，人類成了地球村民。因而傳染病的流傳、空氣汙染跨越國界，全球受害。科學的應用必須有更多的人文思維來駕馭，地球生命才能永續。

今年適逢台灣文化協會成立百年，緬懷日治時代的先賢，引進西洋實用之科學及民主政治的前進思潮，回到台灣來傳播給故鄉父老，當時的台灣開始進入電燈、電話、鐵路及國民教育地方議會選舉的時代。看到今日台灣人已當家作主，現代化的教育體系普及，民主政治穩定成長，科技產業已成世界的主力，文化協會諸先賢的努力已然有成，台灣文化主體性的確立，將是我們繼續努力的方向。

（作者是台灣北社社長）

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