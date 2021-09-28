自由廣場》（鏗鏘集）老K不死 只會淍零

◎ 王景弘

國民黨主改選，江啟臣尋求連任，竟淪為第三名，這只有怪他入錯黨。老K不但黨老，黨員也偏老，傳統排資論輩，「尊老敬長」；嘴上不說，同溫層血統掛帥；不認同台灣，還要把台灣推給中國「統一」。

年剛五十的江啟臣，敗在兩個年過六十的大爺之手，在老黨員看來，江啟臣少不更事，舉棋不定，不會唱夜襲，不知叩頭黃花崗，讓他繼續當家，六十以上的一代與紅統不就沒得混了？老人黨不是少年郎用武之地。

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台灣血統在老K黨是弱勢。祖父母輩之前便生長在台灣的老住民，只有四人當過國民黨主席，李登輝不但被掃地出門，更被極端派當仇恨動員工具；吳伯雄性格特殊，替人看家得保善終；吳敦義下場也不妙。

補位的江啟臣，血統與年紀都不吉。為表忠心，話說得比統派更中國，但血統正確者靠消費「黃花崗革命」，得票幾乎贏他一倍。他不是「黃花崗」和「八百壯士」族類，落得如此結局也不意外。

在民主體制下的台灣，中國黨主席選舉打「黃花崗革命」的口號，超乎常人想像，可悲的是與台灣無關的國民黨江湖「洗腦精」，還能重燃一些失落老人的希望，而他們的希望就是朱立倫的困境。

這些老人愛紅統，朱立倫血統並非純正可靠，換柱之恨未消，紅統敗給「美國線民」，得票卻有卅二趴，也有中國撐腰，朱立論罵紅統，立刻換來習近平要他「為國家謀統一」的任務指示。

台灣人親美、親日、反併吞，要和平共存；國民黨卻棄兩蔣而聽北京指揮，反美、反日，一個中國，反台獨，當中國線民有功，當「美國線民」有罪，江啟臣入錯黨，朱立倫被中國、紅統、戰藍與地方勢力分屍，老K不死，只會逐漸淍零。

（作者王景弘，資深新聞工作者）

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