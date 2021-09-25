自由廣場》聯合國大會的虛擬實境劇

◎ 林晚靜

聯合國第七十六屆大會正在舉行，中共官媒不忘宣稱「台灣自古以來就是中國的一部份，是中國神聖不可分割的領土」。受到中國的「啟發」，各國代表在聯合國大會上都激動萬分！

義大利駐聯合國大使，援引統一英雄馬志尼的理想，並呼應墨索里尼應許義大利人建立第二羅馬帝國。「自古以來東自伊朗，西至大西洋，北達日耳曼都是羅馬帝國的神聖領土，我們要完成收復失土的神聖使命。」

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希臘大使聲嘶力竭地大叫「現在是重建希臘帝國的神聖時刻。」他在高舉的現代地圖上畫出了古希臘時代全盛時期的範圍，包括大部分的土耳其、過半的阿爾巴尼亞，以及東地中海大多數的島嶼。他對馬其頓的獨立非常悲憤，宣稱將來必將其奪回，因為「馬其頓自古以來就是希臘的神聖領土。」

德國大使不甘示弱，搶著發言說，德國要恢復腓德烈大帝、腓德烈巴巴羅薩大帝（十二世紀德意志國王）時代的領土，加上同時期的「條頓騎士團」參與十字軍東征時佔領過的中東及大部分的波羅的海地區。「我們要在六百年前停下來的地方重新開始」，信誓旦旦地重複希特勒的誓言。

泰國大使怒吼說柬埔寨（包括吳哥窟）和寮國歷史上是泰國的一部份，被法國帝國主義強佔，應該要回到泰國爸爸的懷抱裡。

法國大使感性追憶拿破崙時代為法國爭取到的廣大領土。

英國大使更列出上百處的名單，「自古就是大英帝國的神聖領土」。

俄羅斯大使揚言要恢復蘇聯時代的領土與光榮。

塞爾維亞誓言恢復南斯拉夫時代的領導地位。

眾人正在亂噴口水，吵成一團，只見蒙古大使拍案而起，跳上主席台，大吼一聲：「都給我閉嘴，蒙古才是世界上最大的被欺凌國家！聽好，十三、十四世紀時，夠古了吧，我們的領域東起日本海，西至多瑙河口、安那托利亞高原以及東地中海沿岸，甚至後來的蒙兀爾汗國（北印度一帶）都屬於我們大蒙古帝國，應該歸還我們。」

中國大使很高興地大喊：「蒙古人是中國人，所以蒙古帝國的神聖領土也是中國的神聖領土，要還也要還給中國才對」。

這齣鬧劇沒完沒了，每年繼續演個你死我活。

（作者為中國問題觀察者）

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