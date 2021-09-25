自由廣場》中華民國就是台獨的香港證明

◎ 潘寬

香港國安法通過之後，僅僅是爭取原有的民主自由就可能因「顛覆國家」而被捕。反送中抗爭因武漢肺炎而被迫中斷之後，陸續傳出社運人士遭到秋後算帳，一片風聲鶴唳中，甚至連香港市民慶祝雙十節也面臨國安法的嚴懲。

根據媒體報導，香港保安局局長鄧炳強甚至警告市民不能趁「雙十」從事「把台灣從中國分裂出去」的行為，否則當局會嚴格執行國安法。很明顯，連慶祝中華民國國慶的雙十節，也會觸犯中共的台獨天條。這與近期藝人張鈞甯在論文中提到中華民國就被認定是台獨而遭出征，幾乎是大同小異。

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筆者就好奇了，近期吵得火熱的國民黨主席選舉中，不論哪位候選人皆表態要捍衛中華民國；那麼，現在香港要慶祝中華民國的國慶，在中共眼中都是分裂國家的行為，試問，國民黨新任黨主席，敢大聲主張中華民國嗎？敢大聲要求九二共識包含一中各表嗎？中華人民共和國與中華民國，在國民黨眼中，誰才是中國的正統呢？這是國民黨新任黨主席不能迴避的問題，若還是持續打模糊仗，顯然是無法取信於民。要一邊主張中華民國，一邊避免中共不開心，這模糊空間可以說已經不存在了。

在中共眼中，只要不是統一就是台獨；那麼，國民黨要繼續背著中華民國這個台獨枷鎖，卻又假裝自己反台獨嗎？既然左右都是台獨，而且也不太可能擊敗中共，重奪中國的代表權，繼續主張中華民國也沒有出路，那麼乾脆放棄不切實際的中國夢，專心思考如何台獨吧！

（作者為太陽花學運參與者，新北市民）

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