社論》台灣參與不被中國「綁定」 考驗CPTPP

台灣已遞件申請加入CPTPP。（法新社檔案照）

經過長時間的準備工作，台灣在二十二日以「台澎金馬個別關稅領域」的名義，正式提出加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的申請案。我們是在完成與十一個CPTPP成員國的諮商，評估入會條件已成熟，決定正式遞件。另方面，北京則於十六日提出加入CPTPP的書面申請。雖然不少國家高度質疑中國現行體制與規範，未做好準備，但此舉確實對台灣的申請案，增添變數。未來我們在爭取成員國的支持時，除了要展現邁向更開放經濟體的能量外，更要慎防來自北京的政治干預伎倆。

CPTPP成員國人口規模將近五億（占全球七％），總GDP超過十一兆美元（占全球十三．一％），貿易值占台灣貿易總值超過廿四％，包括日本、新加坡、馬來西亞及越南等成員國是台灣主要的貿易夥伴，將來若能夠加入CPTPP，透過關稅減讓等措施，將有利我們拓展市場，包括提高與其他成員國的經貿連結，這對台灣分散市場風險，深化區域經濟整合至為關鍵。政府評估加入後GDP累計增加超過二％，利大於弊，但農業與汽車零組件產業會受影響。減少衝擊以利接軌，是接下來的課題。

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台灣遞交申請後，CPTPP執委會將成立工作小組，啟動程序，申請國必須與個別成員國進行談判朝更積極的市場開放。由於日本是CPTPP主導國家之一，也是今年輪值主席國，台灣的申請案，首先就要面對日方可能會提出要求台灣解除福島核災區食品進口的禁令。這項議題在過去幾年遭到國內在野黨的強力掣肘，蔡政府遲遲無法做出果斷決定，二○一八年十一月公投案通過禁止進口後，兩年的公投禁令，嚴重拖累台灣國際化的腳步。

如今公投限令早已期滿，民進黨政府仍囿於國內政治，未明快處理日本核災區食品的進口禁令，這是台灣加入CPTPP的主要障礙。美國政府二十二日宣布，全面解除對日本食品的進口管制，這項措施，如日本首相菅義偉所言，對帶動其他國家跟進，具有重要意義。台灣選在同一天遞出申請案，說明蔡政府對於是否開放福島五縣食品，終於納入議程，未來與日方個別談判加入CPTPP，將共同尋求解決的方案。全世界現僅剩中國、台灣、南韓、香港與澳門採全面管制，我們不應該昧於國際標準，繼續這項有損於台日友好，乃至阻礙台灣深化區域經濟整合的不合理作法。

尤其，CPTPP不僅屬多邊經貿協定，還具有抗衡中國的重要戰略性質。其前身TPP（跨太平洋夥伴關係協定）的醞釀形成，就是美國歐巴馬政府時期打造「重返亞洲」藍圖下，最主要的經濟方略，藉此鞏固華盛頓與亞太國家的關係。雖然川普政府在二○一七年退出，但該年日本安倍晉三政府即接力領導，並以CPTPP為名，對符合其「高標準」的國家與地區，皆採取開放態度，期待CPTPP向外成長擴張。英國並於今年初提出加入申請。

隨著中國威脅升高，日本作為美國維護印太和平穩定的最重要戰略夥伴，以及後疫情時代，重組供應鏈已成美日等國的國安經濟戰略，我們未來若加入CPTPP，除避免邊緣化與提高經濟安全，並能厚實與民主盟邦的戰略合作內涵。這是為何我們提出申請，日本外相除表達歡迎，並強調日台共享自由、民主、基本人權、法治等基本價值。至於北京也遞件，雖被外界質疑是想用「低標準」加入CPTPP，但中國也可能以慣用的經濟利誘或脅迫手段，爭取個別合作國家的支持，並利用所主導的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），再稀釋各方對其經濟圍堵的力道。

此外，中國加入CPTPP的賽局，恐將造成台灣叩關的阻力。我們在先期諮商時，部分國家即反映有中方壓力，盼我方低調進行。北京並展開部署，包括中國外長才剛訪問明年CPTPP輪值主席國新加坡，稱許星國「客觀理性看待今日中國」，拉攏意味不言而喻。隨著英國、台灣等申請加入，代表CPTPP已吸納更多自由經濟體國家參與，這將更加符合其自由貿易開放的目標。但中國欲挾政經力量滲入CPTPP，為這協定帶來了不確定的因素，在這「高標準」與「低標準」的決定過程，成員國能否「客觀理性看待今日台灣」，不參雜兩岸政治因素，「不綁定」與中國的參與關係，亦考驗CPTPP本身。

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