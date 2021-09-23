自由廣場》是什麼造成今日的臺海危機？

◎ 湯先鈍

因為近日中共禁臺灣釋迦蓮霧，我國民黨的朋友說：「這一切的原因是中國會容忍一個獨立的中國台灣，但不會容忍去中國化的台灣。」我立即反應如下：

「你也許對。但是，讓我再次成為惡魔的代言人—devil’s advocate（為爭議而爭議）。有時你應該嘗試這種辯論的方式一下，很有趣，也很有啟發性。」

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作為國際關係現實主義者，我相信決定中國容忍程度是它的能力和實力！

試問在二○二○年的總統選舉，是誰幫助蔡英文當選的？還記得二○一九年初她在民意調查中的評分有多低嗎？遊盈隆預測她沒有機會贏得連任，我當時堅決同意。誰改變了這一切？答案：習主席和中國在香港和其他地方的強硬和戰狼外交立場！台灣選民在二○二○年的選舉中，無論是否明智，幾乎完全取決於習近平的強勢言行。

然而是什麼決定了中共的立場？答案：二○一○年以來中國軍事和經濟實力的崛起。

力量決定政策！國民黨成員都在問，為什麼中國在馬總統的時代從未入侵台灣領空，而現在每天都在這樣做？難道不是因為蔡政府的挑釁？我的看法，祇因為中共認為他們有能力了。

而什麼決定了美國對中共的反應？答案：國際力量的的消長！

在什麼情況下中共會侵犯臺灣？答案：當它確定失敗的風險成本可以接受，解放軍的軍事力量佔絶對優勢，乃至臺灣的抵抗力微弱，與國際的反應可控，就會放手一博。決定因素一言以蔽之：力量！

修昔底德曾經說過：「強者為所能及，弱者忍所須忍。」台灣人必須意識到這一點：實力決定（power talks)！

臺灣為了自主乃至生存，可以選擇加強國防並與有共同利益與價值的強權結盟，或者盡快在還有一點交易籌碼時向中共屈服。除此之外，幾乎沒有其他選擇。我知道民進黨對此的立場，但國民黨的立場是什麼？請明示。「豫則立，不豫則廢」、「若其眷戀窮城，徘徊歧路，坐昧先幾之兆，必貽後至之誅！」

（作者為美國加州州立大學富樂頓分校兼任教授，主授國際關係學）

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