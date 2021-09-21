自由廣場》不要問會讓我生氣的問題？

◎ 張約翰

九月十五日，台北市長柯文哲在防疫因應記者會上，針對記者問到中央的疫苗政策，照例又批評了一回，最後竟然以「不要問會讓我生氣的問題」作結。但記者可不可以問受訪者會生氣的問題呢？

防疫記者會的目的在於提供疫情及防疫措施的重要資訊，並藉由記者提問澄清或補足不夠充實透明的部分，讓民眾能在第一時間取得如何行動的判斷依據。至於這些問題是否會讓官員不高興，根本不該在記者的考慮之內。

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其實，即便以中央疫情指揮中心指揮官陳時中的高EQ，也偶爾會因記者的提問動氣，不過倒是沒聽過陳時中叫記者不要問讓他生氣的問題。

當然，記者有時會刻意以讓受訪者反感的方式提問，讓受訪者在情緒不受控制下脫口說出心裡話，不過這屬於新聞倫理上的爭議技巧，原本不會出現的訪談內容，在記者刻意的情緒誘導下出現，記者因此干涉了受訪者的答案。這種技巧只能視受訪者的社經地位、事件的公共利益屬性等等脈絡判斷，不是學校裡老師會鼓勵的作法。

回到十五日的記者會，可以發現，記者的提問並不尖銳也沒設陷阱，而是柯文哲只要提到中央的疫苗政策就滿肚子怨言，藉機發洩情緒。不過既然開記者會，還由之前的線上提問改為現場提問，那麼就不應對問題設限，因為記者不是配合演出的演員。

唯一可以設的限制，就是問題應該與疫情相關，但在新聞判斷下記者不一定會遵守，因為也許有更攸關公共利益卻與疫情無關的問題，而且受訪者不見得會接招。所以不論陳時中或柯文哲，在防疫記者會被問到未來個人動向時通常都不會回答。

不過，在前述的同一場記者會，不到兩分鐘後，記者問及社會住宅的相關問題，柯文哲一開口就說：「我今天就在等你問這一題。」連圖卡都準備好了。就防疫記者會而言，與防疫無關的問題應該一律不回答，這種回應其實是很不妥當的。今天因為自覺受了委屈，不管題目跟疫情有沒有關係，非要藉這個場合澄清不可，也不該一付有備而來見獵心喜的模樣，那麼改天記者問到跟疫情無關的題目，還有不回答的理由嗎？身邊的專業人士應該予以勸諫。

總之，由主辦單位的角度出發，在攸關公共利益的防疫記者會上，要不要回答、要怎麼回答記者的問題，不能看心情決定；記者的工作更不是看政治人物、甚至網友的臉色，來決定問什麼問題。

（作者是世新大學傳播博士）

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