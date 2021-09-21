自由廣場》反對台北孔廟參加上海孔子文化節

◎ 劉明德

九月十九日，以上海嘉定的孔廟為主會場、台北孔廟為分會場，雙邊舉辦名為弘揚和傳承儒家文化的孔子文化節，而上海台商子女學校的學生也參與了八佾舞的演出；台商會長自然不能不響應，打著「同文同宗、同根同源」這類的統戰套話；上海市嘉定區委書記也是同一套路，他說「今年的孔子文化節，將進一步深化和鞏固兩岸同胞同根同源的文化傳承。」問題來了，台北應參加這類活動嗎？不能。原因主要有二：

一、淪為統戰工具：如果中國是打從心底尊崇孔子，且是單純文化活動，那就可以共襄盛舉。然而，孔子從來不是中國官方尊崇對象，而是鬥爭對象。看一看北京天安門廣場上擺放的是馬克思、列寧、史達林的肖像，而非孔子；中共推崇的意識形態是主張仇恨鬥爭的共產主義，而非主張仁義道德的孔子之道。毛澤東批孔揚秦，為了消滅中華文化，發動文化大革命，毀了各地的孔廟，還炸毀了孔子的墳墓，孔子第七十六代嫡孫孔令貽的屍體被人從墳墓裡拖出來曝屍。文革期間，中共破壞的中華文物、殺害的中國人無法計算。在此背景下，中共還能舉辦孔子文化節，顯然不在發揚孔子之道。既然如此，台北怎能跟一個滅孔的政權合辦孔子文化節？又豈非對孔子的消費和侮辱嗎？

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二、矮化台北的地位：台北是我國的首都，就行政層級對等而言，和台北互動的對象，不應是上海，而是北京。因此，中國那邊由上海和台北市交流就是一種精心算計。更何況，還只是上海市嘉定區的區委書記而已。亦即，中國把台北連降二級。

因此，台北市政府、台北孔廟不應參加他們的孔子文化節，同時也應該取消行之有年的雙城論壇，這才對得起孔子以及台灣人民。

（作者是德國柏林自由大學政治學博士、台南市民）

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