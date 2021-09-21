自由廣場》中國不買釋迦、蓮霧 自組群組自己賣

◎ 陳宏煇

拜讀貴版楊明憲教授「搶救釋迦、蓮霧的五點建議」，筆者深表贊同。退伍後，和父親一起學習種植蔬菜，對於台灣的農業困境相當有感，因為種植的成本和銷售價格無法平衡，因此多數年輕人不願意接手，讓部分農地變成其他用地。

其實，不只要搶救釋迦和蓮霧，所有的農產品都應一起搶救，因為過去中國對台「統戰」，大買農產品的情形，未來只會愈來愈少，因此政府及國人應自立自強，設法克服此一困境。

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只是多數農民只會種田、種菜，不懂如何行銷，因此農委會應再加大力道鼓勵年輕人加入農業，並輔以大學農業及經濟科系協助科技種植、科技行銷，讓農產品可以無害增加，並且能在國內外推廣行銷。

以筆者為例，家父種植的蔬菜，雖然產量不大，但因為有時間性限制，家父都會固定在街上販售，往往都是剩餘一大堆，自己也吃不完，最後只能夠當「綠肥」，筆者得知後便在社區網絡建立群組販售青菜，並且打包送到府，銷售成績也還不錯，也因此發現很多人因為上班沒時間買，便在網路群組買菜和水果。

筆者認為，當中國不買台灣的水果時，我們不應唉聲嘆氣、自怨自艾，應該想辦法解決困境，如果外銷到中國不行，就外銷到其他國家，如果外銷其他國家也不行，那就內銷給國人自己吃，讓國人能夠吃到物美價廉的水果，不但能夠讓身體更健康，也能夠幫助農民，一舉兩得，其實也不錯！

（作者軍人退伍，目前是小農）

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