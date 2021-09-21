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自由廣場》兩岸再多協議 不敵中國惡意

2021/09/21 05:30

◎ 黃帝穎

中國刻意在中秋前夕，片面宣布禁止台灣的釋迦、蓮霧進口，傷害台灣農民，府院同聲譴責，並擬循WTO爭端解決機制救濟，但國民黨竟拿「兩岸協議」批我政府，簡直敵我不分、吃裏扒外！

中國片面禁止台灣農產，明顯違反公平貿易及透明等WTO原則，台灣是WTO會員，當然有權循紛爭解決機制救濟。可議的是，國民黨主席江啟臣對加害者中國不敢多說，反倒批評受害的台灣，江稱兩岸曾簽「兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，批蔡政府不加以利用，只會一昧大內宣轉移焦點。

國民黨把「兩岸協議」當仙丹，大噴政治口水，顯然罔顧中國向來「選擇性遵守」兩岸協議的事實，且兩岸協議根本不敵中國的政治惡意！

二○○九年馬政府與中國簽「兩岸食品安全協議」，宣稱兩岸共同保障食品安全。但現實是，二○一八年台灣防制非洲豬瘟發佈警報簡訊，中國卻未曾依據「兩岸食品安全協議」，將豬瘟疫情通報台灣，甚至對我方多次詢問都態度冷淡。

就算是國民黨執政，「兩岸食品安全協議」也淪具文，中國三聚氰胺「毒奶粉事件」導致台灣受害慘重，包括金車公司等十幾家受害業者，在二○○九年即依據「兩岸食品安全協議」，集體向中國提出總金額約近七億元求償，但歷經國民黨七年執政，中國還是一毛錢都不賠！

全球都知道，獨裁專制中國，政治凌駕一切，對國際法都未必遵守（如南海仲裁、中英聯合聲明等）。可悲的是，全球只剩國民黨迷信中國，在台灣農民受害時，不敢對中聲討，只敢反過頭要蔡政府把「兩岸協議」當仙丹吞！

（作者是執業律師、永社理事長）

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