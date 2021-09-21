自由廣場》自由民主人權 台灣最大的價值所在

◎ 林逸民

中國最近又在水果出口問題上，尋釁刁難台灣。國民黨竟無一向中國表達抗議，或在國際貿易上據理力爭，唯一應對招式，仍一貫天真祈求對中國百依百順就能得饒性命，殊不知中國早已拋棄胡錦濤時代的「讓利」「買台灣」想法，國民黨還活在廿年前，不知自己已無任何買辦空間，只凸顯出國民黨滅亡的敗象。

國際上，台灣的戰略形勢卻是明顯改善，美國步步提升台灣地位，研擬「台北經濟文化代表處」更名「台灣代表處」；九月一日歐洲議會外交委員會壓倒性通過「歐盟─台灣政治關係與合作」報告，建議歐盟評估台歐雙邊投資協定，以及將辦事處正名為歐盟駐台灣辦事處；十四日，瑞士國會下議院壓倒性通過具強制性的提案《改善與台灣關係》議案。

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日本防衛大臣岸信夫十六日於接受CNN專訪時表示「台灣的事就是日本的事」，明確定調日本與台灣的緊密結盟；英國第一海務大臣托尼‧拉達金也表示，台灣海峽是「是開放的印度洋太平洋的一部份」必須保衛，英國並訴諸實際行動，與澳洲、美國簽訂AUKUS戰略同盟協議。

AUKUS雖然引起美英澳與法國之間的唇槍舌劍，然而，歐洲對此的全盤反應是：在印太地區的經營，不能讓美英專美於前，畢竟「台灣是歐盟在印太地區的重要合作夥伴和民主盟友」，歐盟也要主動出擊，力挺台灣。世界趨勢如此明顯，其根本原因，在於自由民主人權，對美、英、歐、澳、日來說，是不可或缺的基本價值，過去部分國家或許因一時短視近利，但最終發現中國反民主、反自由、反人權，是不可交往的對象，為了維護人類的自由民主人權，唯有全球民主陣營攜手合作。

台灣長期在專制極權中國的威脅下，卻經歷足以成為標竿的民主轉型，如今人民享有民主自由、相對富裕的生活，更有高科技產業，對世界有極大貢獻，台灣是民主典範，也是抵抗中國擴張的第一道防線。這就是為何先進國家一一表態力挺台灣，希望台灣成為世界捍衛自由民主人權，對抗極權中國的表率。國民黨漠視人類普世價值與歷史趨勢，滿心只想抱中國大腿，違逆世界潮流，又怎會有未來呢？

（作者是福和會理事長、醫學博士）

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