自由廣場》學位論文開放取用國際潮流，台灣如何回應？

臺大學位論文電子全文授權選項

◎ 漳玨賢

前華藝數位總經理、現為台灣數位內容產業協進會理事長黃國禎先生，日前於自由時報投書大力抨擊由國家圖書館主導的全國博碩士論文加值系統。黃理事長認為國內大學必須高價購置國外論文資料庫，國圖卻主張OA（Open Access）開放取用的精神，此舉是「霸凌數位內容產業」。

這樣的批評不僅跟不上時代，更是對國內外學位論文狀況有誤導性發言。全球數以千計的大學早已鼓勵開放取用，舉凡國際知名大學麻省理工學院、牛津大學、新加坡國立大學等皆成立專屬網站，要求畢業生應分享對學術原創性的貢獻，畢業之學位論文必須開放全文下載，加州大學系統更表明OA開放有助於研究生拓展知名度與研究影響力。

請繼續往下閱讀...

因應OA期刊與OA學位論文的需求，近年國際最大的學術資料庫業者Proquest也提供OA開放的新制度選項，不過必須由作者繳交PAC（文章處理費）95美元才得以上架。因此QS世界排名第十的芝加哥大學，建議學生在該校機構典藏網站採取OA開放取用，對Proquest則採用傳統授權方式（使用者須付費下載），以保護作者最大的權益。

臺灣在追求學術自由公開的理念下，由國圖成立一個「集中式」的全國博碩士論文加值系統向全球提供開放取用的服務，2020年就有高達百萬次數的全文下載量，是台灣最重要的學位論文資料庫。近年來國圖也向各大專院校提供免費的「分散式」論文典藏系統服務，讓資源不足的大專院校得以有安全的論文典藏專屬網站。臺大研究生協會特別整理出全臺大專院校的論文系統概況（https://user22541.psee.io/3nlrq3），可以看到有近七成的大專院校使用國家圖書館提供的典藏網站向國內外提供開放取用的服務，這正是國家圖書館為學位論文OA開放努力二十年來的成果。

2020年底華藝數位公司爆發論文竄改事件，讓長期以來違反商業倫理的行為浮上檯面，同時臺大校方著手重新檢討過去高度倚重華藝商業資料庫的問題，並於今年七月推出支持OA開放取用的臺大論文專屬網站（https://tdr.lib.ntu.edu.tw/）尤重改善學生授權論文程序，將授權給國家圖書館、臺灣大學、商業資料庫三個管道並陳，未來各界對臺灣大學碩博士生學位論文公開取用將更臻便利。

在國家圖書館與全國大專院校圖書館努力下，研究生學位論文在OA開放取用的制度上實有進展，不過各校仍須再行檢視與商業資料庫廠商的合約，是否有逾越合理使用範圍及核實權利金的計算，以保障作者的權利。最後，呼籲各大專院校應參考國際大學盡速定訂Open Access Policy（開放取用政策），建立規範鼓勵校內師生的學術文章OA開放取用。

（作者為台灣大學研究生協會副會長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法