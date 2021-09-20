自由廣場》《斯卡羅》的族群認同

◎ 李永明

《斯卡羅》十二集十八日全部播完，對於劇情與史觀，不論是正面或負面的評價，或者是收視率，都引起很大的迴響與討論，這是它成功之處。

劇中的蝶妹和她的弟弟阿杰，在斯卡羅族危急存亡之秋，都認同了斯卡羅族，雖然期間蝶妹心中經過了一番掙扎。現今的台灣，縱然已是民主自由的開放國家，但族群認同問題依然有其隱晦之處，作者與編導卻很巧妙地處理了族群融合與族群認同的問題，這是台灣歷經了四百年被殖民的特殊過程，不得不然的做法，觀眾也許沒有發現作者與編導的細緻與巧思。

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無獨有偶，魏德聖《賽德克巴萊》劇中的賽族兄弟，石岡一郎最後穿日本警察制服切腹自殺，認同了日本，石岡二郎則穿族服，依循賽族的習俗，上吊壯烈犧牲，戲劇的衝突張力，繃到極致。魏導還想透過《台灣三部曲》，來訴說史明老先生所說的台灣四百年史，不但讓台灣人更瞭解台灣史，也希望促進族群認同與族群融合。

台灣族群認同的演變，一九八零年代以前，因為教育與被殖民的經驗，大多數人自認為是中國人，後來隨著解除戒嚴，開放黨禁、報禁，及廢除刑法一百條等措施，就有不少台灣民眾自認為是中國人但也是台灣人，漸漸地往台灣人的光譜靠近，接著是李登輝與陳水扁前總統推行的本土教育政策，及中國無時無刻對台灣文攻武嚇，目前自認是台灣人的比率已經來到六七成，這個比率越高，贊成台獨與維持現狀的比率也越高，兩者呈正相關，不管你喜不喜歡，同不同意，這已經是個自然且不可逆的過程！

（作者為逢甲大學教師，台中市民）

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