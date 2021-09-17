自由廣場》悲情台港人的六點心聲

◎ 桑普

2020年的香港如同1949年的中國，2021年的香港也如同1950年的中國。這已經不是殖民/後殖民、內部/外部殖民這類左派批判帝國殖民主義的分析框架足以解釋。從常識看，中國共產黨政權以專制、獨裁、極權治國，蠶食鯨吞香港人多年積累起來的多元文化、語言、信念、價值、自由、人權、法治，於今尤烈。這是野蠻挫敗文明、專制掩蔽自由、劣幣驅逐良幣。香港人的自由和尊嚴，正在被大灰狼嚼爛咬碎。昨天對付蘋果日報、黎智英、傑斯、快必、唐英傑、初選47人、集會10人、教協、民陣、支聯會、羊村繪本編者、港大學生會評議會，明天可以對付立場新聞、眾新聞、記協、大律師公會、職工盟、各個專業工會、民主黨及各政黨與參政者、教會，後天更可以對付任何人。沒有自由，沒有創意。不求競爭上進，只求趨炎附勢。香港已經不再是我從小以來熟悉的香港。悲從中來，欲哭無淚。

在港版國安法實施以後，言論、出版、選舉、表見、集會遊行、宗教信仰等全方位自由，已經及必將遭受更深更重的打壓。我也常在評論中說：從今以後，艱苦沉潛，刻苦奮鬥，盡力維繫講求真善美的公民社會，不要步上1989年六四後中國社會集體墮落的後塵。不要死，好好活，準備好，等運到。這是一條黑暗的隧道，可能長達好幾年，甚至十幾年、幾十年，但我們千萬不要氣餒。清白在人間，信望在天國。這是一場記憶與遺忘的鬥爭，也是躺平與奮發的鬥爭，更是服從與抗命的鬥爭。

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對於香港的前途，雖然短中期悲觀，但是歷史成敗得失，往往甘苦循環，不會一成不變。屆時是否準備就緒，將成存亡絕續關鍵。這幾年來，香港人的移民潮將香港人命運共同體移轉到海外。身處香港之外，我和同道們必將持續關注香港。同時透過彼此尊重與相互認同，積極融入本國社會，並成為共同擁抱自由民主價值的新公民。我之所以在台灣發起成立台灣香港協會，也是希望透過建立同鄉組織，民間扶持共濟，綜合在兼顧本國國家安全如國民利益的前提下，為香港裔台灣人（台港人）的正當權益開展遊說及倡議，促進國際連結與國家發展，抗禦中國蹂躪霸凌。

立足台灣，深耕台灣，整體港故，凝聚港人，我們沒有歇步空間及慵懶餘地。在政策倡議方面，我認為台灣政府未來在援助港人、壯大台灣方面，宜兼顧以下幾個重點，在確保國家安全和促進國民利益的前提之下，積極引入「對台灣有利、對港人有益、對公義有助」的多元族群和文化。

當然，台灣和任何其他國家一樣，沒有責任和義務協助非台灣人（包括香港人）。然而，如果台灣能夠確保國家安全（避免假移民、真滲透），促進國民利益（緩解少子化、內捲化），進而適度吸納更多優質、可靠的香港人入台居留定居，壯大台灣民主自由陣容，應是台灣之福。

一、靈活修訂港人入台居留定居條件與相關政策，恪守憲法原則，保障申請人應有權益：必須恪守規則合理明確、消除隱藏規則、信賴保護原則（新規則不應適用於已經進入居留定居程序的舊個案）、程序公義原則（要提供申請人充分而實質的口頭及書面答辯機會）。實質內容則至少包括：就學居留及定居應予放寬及提速、就業居留後適當開放定居、專才定居後就業資格應有專門對接的合理便利機制等。

二、廢除部分港澳條例未來應屬必然，惟仍應保留港人來台居留和定居的一定可能性：由於一國兩制已經蕩然無存，台灣未來廢除部分港澳條例而回歸兩岸條例處理香港事務，應屬必然。但港澳條例也包含停留、居留、定居等項目，若停止全部條文的適用而無配套，將大幅限縮原已在台或本可來台港人的權益，也違背「撐香港」的理念。因此，我建議當局應確保有具體可行的法律替代方案，保留允許無國安疑慮的港人來台申請居留定居的路徑，以及因政治原因提供必要援助的可行性。

三、國安情資能力應全面升級，並應落實實質聯審審批，而非僅作形式審查：面對中國霸凌和蠶食，台灣國家安全審查人員的預算、情資、人力、物力、財力、智識、經驗皆需全面升級，應該建立跨部會的聯審常設機構，適才適任，擴充預算，以精練的情報工作掌握香港社會和政治人物關係，增強對中共政權地上地下紅線灰線的各種深入認識和靈敏度。除此之外，《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》（下稱辦法）第9條雖然立法精神良善且有其必要性，但在實務聯審工作上，仍常見公務員僅以僵化法條文字詮釋，並以此作為形式審批標準的僵化狀況。

舉例來說，出生地在中國大陸、台灣或澳門的香港人比率高達三成，對於「公務機構」的認定也較台灣寬鬆，即便在醫管局任職的醫生護士、在官立學校任教的老師、在受政府資助的社福機構工作的社工，也具公務員身分。若僅以辦法第9條，遽予駁回其申請，不作細緻分析，恐對台灣國家安全和發展利益無實質幫助。

四、打破「香港新移民佔用台灣人資源、推高台灣房價和租金」的迷思：事實上，「香港新移民佔用台灣人資源、推高台灣房價和租金」僅為迷思，而且經不起理性辯論和事實考驗。台灣房間和租金提升，乃因台灣經濟發展迅速，和少量香港人買賣和租賃房地產關係極微。多數選擇移民台灣的新移民近年普遍多採「投資移民」方式入台，以做小生意或者自由業為主，為在地台灣人創造工作機會，絕非擠占資源或競爭機會。當然，台灣政府取締「假投資」個案，以及不肖移民仲介投機騙徒，固有道理，但我們也應慎防別有用心人士「帶風向」誣衊台港人社群，挑動族群矛盾，攫取政治本錢。

五、多元文化的注入將為台灣帶來族群和諧與多元社會發展：在和諧、共好、奉行真善美的前提下，共同成就多元族群與文化尊重的跨文化多元社會，是台灣應有的國家精神。台港人移民潮所帶來的粵語媒體（電視台、電台、新媒體），以及相關的教育資源（教材、教員、學校），可能將會在未來一段時間內逐步出現。當中，避秦者對中共的第一身觀點與見證，更值得主流社會的台灣人認真參考與深入了解。

台灣人的小確幸，一直需要用堅實的堡壘來維護。台灣的國防實力和國防意識都有待大幅增強，而這也正是香港人的切膚之痛。聯合世界自由陣營，共同抵禦中國的步步進逼，是台灣作為亞洲民主的一線堡壘所應珍惜和推動的國家戰略方向。台港人在這方面當可貢獻綿力。

六、香港人對法治自由的追求與重視，將為台灣催生堅毅不摧的海洋國家國格：台灣應該成為一個面向全世界的開放、自由、民主、法治的海洋國家。重視規則，重視契約，重視公平，重視效率，重視靈活變通，重視創意無限。香港文化的精神，如果捨棄其中的糟粕，實有值得台灣學習和借鏡的地方，共同成全台灣入列海洋國家的壯闊道路。

（作者為台灣香港協會理事長）

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