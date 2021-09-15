自由廣場》填補國軍軍力的刺蝟戰法

◎ 潘偉生

要保衛台灣，除了有外國的介入，我們也需從各方面加強自我防衛能力。國民黨廢除徵兵制削弱了台灣自保戰力，同時與中國海空軍實力，也因對方不斷投入軍費遭拉大差距。要保台，除了向國外採購先進武器與潛艇國造以外，以刺蝟戰保護台灣也是一個可慎重思考的問題。

共產黨想拿下台灣最有利的方式是：一、快速拿下台灣，讓國際反應不及，造就既成事實；二、以破壞最小方式完整取得台灣的經濟與工業。簡言之，就是以外科手術式戰爭快速取得台灣。至於我們的對應方式，就像刺蝟面對兇猛獅子的攻擊，只要立刻把全身的刺豎起來，讓獅子無法得逞。

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為方便以下說明，簡稱這支刺蝟部隊為特戰隊：特戰隊以排為單位，每排三班每班十人。第一班以自動步槍做短中距離射擊，第二班負責長距離狙擊射擊，第三班為火力班負責用肩射飛彈與迫砲等作防空與反裝甲。訓練三千個以上特戰排，像刺一樣佈建在共軍可能登陸地點、交通要道、戰略據點與國家重要單位所在地。

現行服四個月的兵役不需改變，男生進大學前需先參加一到兩個月的成功嶺訓練，從中挑選體格與品格達水準且有志願的學員加入，由國家擔負這些學員的大學學費及生活費，並利用寒暑假完成特戰隊武器與戰術訓練。立法讓這些學員大學畢業後可優先選入守備當地的基層公務員，或進一步訓練成為當地基層警察；隊員也可到當地工商界發展並每月領取國家的補助與其他優惠。他們的義務是自行保持體能水準，並每季參加四到六天的戰鬥與戰術訓練。

當國家遇到外敵入侵警示，立即透過公共網路或手機召集隊員在一小時內至防禦地點集合，編組成軍準備作戰。武器彈藥軍服等可儲備在各地警局或派出所，食物也可就當地便利商店取得。如此一年招募三萬人、三年即可達成三千個特戰排達到保衛國家目的。而特戰隊屬後備軍人性質（類似美國國民兵，同時也歡迎女性加入)，由專職軍人帶領配合陸軍正規軍共同防衛台灣。

現在，要恢復兩年的徵兵制度立法曠日廢時，因為民心說來由奢入儉難。以上所需立法也較為簡單，只需新增特戰隊相關的法律即可。除少數表現優越隊員可志願升等為正職軍人的當班長與排長外，一般隊員卅五至四十歲退役。就每一隊員的人事費用而言，國家只需要支付他們的大學費用，畢業工作後每月額外的加給與因而增加的勞保費用（其金額遠低於正規軍人的人事費用）。特戰隊的真實戰力也與正規軍人產生良性競爭，彼此都有增強和互補作用。

（作者從事自由業）

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