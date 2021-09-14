自由廣場》圖書館價值，不容踐踏

◎ 李宜容

9月11日自由廣場刊登黃國禎先生投書〈為什麼國圖可以持續霸凌數位出版產業？〉，國圖對於不實指控，提出說明，以正視聽：

今年4月著作權法修正草案，由經濟部智財局提議修法經行政院同意後，送立法院審議，修正草案中有關著作權法修正案第48條，增訂國家圖書館基於文化保存之目的，得依圖書館法或其他法令應送存之資料加以重製，並在館藏數量限度內於館內提供數位化閱覽，不提供使用者進行重製及對外公開傳輸。此次修正內容係智財局參考日本及南韓著作權法的精神，為數位時代適時保存全國出版品，對於傳承國家文化財具有莫大意義。修正草案賦予國圖對於全國出版品數位保存的責任，國圖為國家級圖書館亦當負起此責任，以回應各界的期待。

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「臺灣博碩士論文知識加值系統」是在教育部政策支持之下，民國87年開始建置，並與各大學合作，秉持共建共享的理念，推動學術自由化、公開化；同時，為了進一步宣揚國內學術研究成果，為我國各大學爭取更高的國際曝光率及引用率，與各大學合作推動公開近用，藉由各篇論文作者「無償、非專屬授權」予國圖及學校圖書館，基於非營利用途，得重製並於網際網路公開傳輸，並非濫用國家法令強制為之。自民國90年以後，國內開始出現學校或資訊廠商所建置之論文提交系統，93年後首度出現學位論文商業授權機制，各校學生除了無償非專屬授權國圖及學校，另增加「有償、非專屬」授權商業資料庫廠商應用選項，成為畢業生授權線上開放近用的模式之一。有償及無償授權機制並行多年，並非國家法令或國圖能以公共行政權強行干擾，與投書內容不符。

又，學位授予法於民國107年11月28日修法，其中第16條明文規定：「國家圖書館保存之博士、碩士論文、書面報告、技術報告或專業實務報告，應提供公眾於館內閱覽紙本，或透過獨立設備讀取電子資料檔；經依著作權法規定授權，得為重製、透過網路於館內或館外公開傳輸，或其他涉及著作權之行為」，和著作權法48條修法對象無關。「臺灣博碩士論文知識加值系統」現有逾58萬筆獲作者授權公開之電子全文，每一筆論文皆係徵集作者簽署授權書，授權本館基於促進學術交流及非營利用途而開放於網際網路供大眾使用，本館也感謝作者無私將研究成果分享給大眾，減少壟斷，讓知識廣為傳播，使臺灣學術研究能力更強大。

「臺灣期刊論文索引系統」，建置至今，收錄期刊超過5,500種，建檔期刊篇目逾276萬筆。國圖在科技部支持之下，與學術出版社合作，並簽訂無償授權合作同意書，利用系統平台，提升學術出版品的能見度及近取性，已獲授權之刊物，將可透過網路免費提供讀者檢索查詢及閱覽與利用，截至目前獲得數位合作的計有1,056種刊物。不但協助學術出版社數位保存，亦讓出版品有更多的取用管道，傳播學術成果。

國圖長期以來大力支持出版社數位出版，更以具體行動每年向教育部爭取經費，採購大量的數位資源，並協助全國各公共圖書館區域資源中心建置電子資源，希望透過國家經費讓全國民眾方便利用，其中，空中英語教室每年採購費用即高達3,640,000元，依照授權數，同時提供70人上線使用；全國版線上電影院每年採購經費798,000元，在疫情嚴重階段，更加碼購置防疫線上精選電影院700,000元，依照廠商授權數，讓民眾防疫在家看電影，自主學習，也發揮安撫民眾心靈的功能。

國圖長期與各國知名學術機構及大學合作建置了37個「臺灣漢學資源中心」，為推廣與臺灣研究相關的臺灣優質學術著作及電子資料庫，訂購國內多種付費電子資料庫，將臺灣數位資源推廣到全球，除了以行動支持國內數位出版業者外，更藉此將臺灣學術成果，推廣到國際上，彰顯臺灣的軟實力。

國家出版文化的保存及發展，需各界一起合作，國圖除了保存國家文化之責外，更以合理及合法的方式與各界合作，出版社能在數位科技浪潮下不斷發展及擴充亦是圖書館所樂見，唯有出版社有良好的出版品，圖書館亦有質量俱佳的資源可以提供民眾使用。

(作者是國家圖書館知識服務組主任)

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