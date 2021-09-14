自由廣場》（北社評論）為母語教育建請培育師資

◎ 黃修仁

母語教育在小學已經推行廿年，無論教材、制度攏有進步，根據國家語言發展法，明年國中、高中亦將母語列為必修課程，這是台灣母語教育向前進的一大步。

目前最讓人擔心的是師資恐驚不足，雖然大學教育有相關科系，但是畢業後從事相關母語教職的人並不濟；二○○二年教育部檢核第一批母語教學支援人員進入校園，後來又採用大學認證制度，也通過一些有資格的教學支援人員，來應付師資的需求，但是只有夠國民小學的需要，而且廿年來相繼退休，抑是離開教育現場的人也真濟。

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為此，真濟老師個人、社團組織、社區大學、推廣中心、努力開班授徒，推薦人員去參加師範大學認證考試，通過後來増加母語教學支援人員數量，但是認證考過的人數，欲供應中學母語課程師資，猶是有所不足，期待教育部出面，協調全台所有大學的台文系所，全面開設台語師資認證班，才有夠中學母語教育的師資，若無明年中學會有很多學校無法聘請合格教師。希望教育部要有全盤規劃的配套，不能等遇到問題才來想辦法，按呢會傷害國家語言發展法通過的美意，無助於台灣母語的推動與落實。

廿幾年來大學台語文系所畢業的學生，能站在講台教台語文的人數有多少？甚至有台語文系所招不到學生只好收攤關門，這就是學院派母語教育的失敗，我們應該嚴肅探討原因，才會有起死回生的仰望。另外在台語文系所任教的老師，有多少人會講台語？真正的答案是少數，加上發音不正確，所以教出來的畢業生，台語當然講了「臭奶呆」。

振興母語最有效的方法是培養優秀的母語教師及營造良好的學習環境，第一線母語師資應來自大學台文系所畢業生。大學台語文系所的師資結構如果建全，母語教育才會成功。以前中文系轉任占位的現象是錯誤矣，甚至台語系老師看無台語文，學生論文要寫中文，教授才看懂，台灣人才很多，希望台語系所的主任、所長在聘請教授應該慎重，咱們世世代代的文化、語言、歷史、地理、品行傳承，總是要有使命感的人來掌握，咱才會有資格做一個有尊嚴有靈魂的台灣人。

（本文以台語為主體寫成，作者是北社副社長）

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