自由廣場》開學後孩子用餐怪現象

◎ 張雋婷

開學大約兩個星期了，孩子們每到午餐時間，不是喊肚子不舒服，就是說：「我沒胃口，早餐已經吃很飽咯！」甚至「心情不好，不想吃；午餐的菜我不喜歡吃；我在減肥！」歸納起來，我覺得是停課不停學、長假後症候群惹的禍。

一、學生口味改變：尤其是在家也以「外食」做為早、午餐的家庭，甚至是晚餐也叫外送到府的孩子，普遍不習慣營養午餐味道較清淡的餐食。尤其青菜油分少，鹽度低，加上烹煮後蓋上鍋蓋，燜過的青菜或多或少會呈現黃綠色，當然比不上在家自煮的新鮮和口感。

請繼續往下閱讀...

二、吃飯時間壓縮：防疫期間，不但有清潔消毒準則，還要使用「隔板」，打菜也有嚴格規定，學生要戴帽子、手套和圍裙，飯後潔牙也必須在座位上進行，若學生又這樣菜不吃、那樣菜不滿意的話，往往一碗飯不動如山。

以團體生活來看，真正用餐時間大約短短的十五到二十分鐘，筆者建議，如遇上學半天時，可讓學生返家用餐，除非需要午餐補助的學童，可以留校用餐。

三、營養概念的建立：許多學生覺得只要「瘦」就是好身材，尤其是高年級女生，未考量到發育時期必須營養多元均衡。為了瘦，就不少同學少吃、甚至不吃。

這些都不是正常、健康的現象，有賴教師與家長們共同約定與積極引導。

（作者為桃園市國小教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法