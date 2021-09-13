自由廣場》強化資安的兩點疏漏

◎ 鄭秀玲

為因應目前資安人才不足，政府力倡「資安即國安2.0」戰略，即將於本會期修法新設數位發展部，且將成立資安卓越中心。這些組織新設固然重要，但臺灣資安問題事實上出在「用人不當、未和頂尖大學緊密合作」。

回顧我國半導體產業和IC設計產業成為產業政策典範的過程：一九七三年，當時擔任行政院長的孫運璿，在李國鼎部長及科技顧問群建言下，設立工研院，並積極延攬時任通用儀器公司營運長的張忠謀等頂尖海外學人帶回新技術、專業治理和創新晶圓代工商業模式，以及和交大清大合作，才有今日稱霸全球的半導體產業。

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而陳水扁前總統執政時，推動交大前校長張俊彥所倡議的「晶片系統國家型科技計畫」（簡稱矽導計畫），由科技部和教育部等投入經費和增加員額，於台成清交等頂尖大學延攬國外人才，一起編撰IC設計新教材及促成晶圓廠代為製作晶片等措施，才有今日世界產值第二的IC設計產業。上述這兩個成功產業政策的共通點，是當時政府力邀世界級專業人士主導，公私部門集體合作，沒有結黨徇私，且善用台灣最優秀大學師生人力。

除俄羅斯、北韓和中國等共產國家駭客實力堅強外，全球前五百大資安公司中，最強的美國有三百多家，其次是以色列三十多家。因當地資安需求不同，這兩國政府都積極提供獎學金給當地頂尖大學學生，以補人才不足缺口。

反觀過去五年多來，台灣資安產業積弱不振，吾人呼籲執政高層務必探究箇中原因，例如檢視主導資源分配的資安決策者專業能力的適格性？是否自擁資源自成小圈圈？是否提供足夠教研資源給已成立的四所頂大資安研究所？即將成立的資安卓越中心的籌備是否應延攬有專業、有遠見及孚眾望的領導人來推動？

台灣絕對有孕育出世界級資安產業的潛力，端視高層是否用對人及給予優秀師生足夠資源去發揮。

（作者為台大經濟系兼任教授）

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