自由廣場》保衛竹科：新竹縣市合併升格 確保台灣經濟命脈

◎ 王俊雄

今日之所以會有「新竹縣市合併問題」，其根源來自於1980年代初期。新竹科學園區設立於1980年；兩年後，新竹縣市分治。這兩件當時毫不相干的事件，沒有想到在今後二、三十年間會攪纏在一起，最後新竹縣市分治變成新竹科學園區永續發展的致命傷；而更重要的，這個致命傷不僅單屬於是竹科自身的，也是整個台灣的致命傷。

1980年竹科創立時，規模不大，而全球的高科技產業也剛起步不久，新竹縣市分治的弊害還未顯現。隨後全球高科技產業迅猛發展，竹科也快速發展躍居為台灣產業的龍頭。高科技產業的崛起也導致全球性的「都會與區域的再結構」，空間的再結構能不能與高科技產業發展攜手並進，就成為各國國家發展上的一項重要課題，也是國土規劃的主要議題之一。以台灣為例，竹科所帶領的高科技產業發展，大概在1990年代之後推進台灣的空間發展進入到新階段，其結果就是從台北到新竹之間形成一個「北台高科技產業廊帶」，它取代帶了1990年代之前台灣以台北和高雄為主要城市的南北兩極發展模式。「北台高科技產業廊帶」的形成，不但其產值成為台灣經濟的命脈，同時也轉變了台北、新北、桃園、新竹，甚至基隆和宜蘭的空間結構，也改變了這些地方人們的生活方式。

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今日，從事國土規劃的專家們都同意，從台北到新竹已經形成了一個在台灣和全球經濟中佔有關鍵地位的「北台都會區域」，而這個區域的形成，是在全球經濟激烈競爭下，國家以政策支持高科技產業崛起和成長，所造成的空間轉化的結果。這是歷史現實，也是台灣繼續發展的關鍵。也因為「北台都會區域」的空間發展對於台灣經濟至關重要，所以行政區劃幾次經過調整，比如新北和桃園的改制為直轄市，就是為了讓地方治理更加一體化，可以提升北台都會區域在全球架構中的競爭力。而在這個「北台都會區域」中，迄今有兩個國土規劃中「行政區劃」的問題尚未解決，一是基隆，另一即是新竹縣市的合併。尤其是新竹縣市，因為和竹科關係極為密切，新竹縣市分治的結果最終形成學理上所謂「地方空間綁架流動空間」的窘狀。

竹科是一個不折不扣的「流動空間」。竹科是全球經濟流動的一環，它的產品支應全世界的需求，它的研發是國際產業分工不可或缺的一部分，它的資金來自全世界。雖然生產、資本和技術是流動的，但是人還是得在某個地方生活下來，要有地方可以舒適居住、小孩要上學受教育、要上市場買菜、假日要全家出遊休閒等。竹科人每天賴以生活的空間即是「地方空間」，而這個地方空間是由地方政府所治理。當地方空間治理無法完善，竹科人的生活飽受困難與障礙時，竹科的發展就會受到阻礙，甚至未來會發生人才流失生產降低的問題。而這正是竹科現在面對的，正在痛苦邊緣掙扎之處。新竹縣市政府窮盡全力，但因為縣市分治，各管各的，各種生活系統無法密切銜接，就讓竹科工程師的生活產生不必要的困難與痛苦，讓竹科的競爭力逐漸流失。舉例來說，竹科未來發展亟需腹地，但縣市分治讓這個問題延宕多年無法解決。又有因為縣市分治導致交通動線紊亂，交通管理也難以一體化，竹科人每天都飽受塞車之苦，已長達十數年。此外，還有垃圾、飲用水、頭前溪治理等令人頭痛課題，都待縣市合併才能徹底解決。

保衛竹科就是保衛台灣的經濟命脈，作為台灣護國神山的台積電，其全球總部就設在竹科。竹科不只是台灣的戰略產業重鎮，也是美中兩強競爭的戰略前沿城市，位在半導體地緣政治的心臟地帶，無論是美國的國防工業，或者德國的汽車產業，都需要台灣的半導體。因此讓竹科得以永續發展，其實是全台的大事。新竹縣市合併是增強竹科永續發展的第一步，因為唯有讓縣市合併才能讓竹科人所遭遇的「地方空間綁架流動空間」獲得解決，甚至可以藉此創造出更好的地方空間，提升竹科的全球競爭力，並造福所有在新竹生活的人們。

有部分人提到升格後的城鄉差距問題，也確實是國土規劃關切的重要問題之一。但是，這項課題跟新竹縣市是否合併並無直接的關係，因為台灣的城鄉差距問題並非新竹縣市創造出來的。新竹縣市分治對於改善台灣城鄉差距毫無幫助，但卻會蘄傷竹科的發展與削弱台灣的競爭力，這才是圍繞在這次新竹縣市合併與否爭論中，吾人該思考的方向。

（作者為實踐大學教授，建築設計學系主任；完整版請見自由電子報）

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