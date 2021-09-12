自由廣場》也與潘縣長談南岬之盟立碑

◎ 林文彬

李道勇大作《潘縣長，請讓《南岬之盟》為出火加分！》的期勉，距離潘縣長明年底即將八年屆滿只剩一年多，不免令人聯想到《金縷衣》的詩句，「花開堪折直須折，莫待無花空折枝」。在位時有行政之便，趁勢而為，免徒遺憾。

卸任首長之後，「到底為地方做了甚麼？」可是人前人後的大哉問。像爭取工業區、造橋鋪路之外，恐怕有些人會說不上來，到底做了甚麼？而李道勇的進言，可是有識者可舉一反三的見微知著。

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「恆春出火」是有名的自然景區，但少為人知的是《斯卡羅》劇中《南岬之盟》攸關台灣現代歷史的「蝴蝶效應」的簽署地。文史價值濃烈，不弱出火，但一般遊客只能讚嘆大自然的神奇，卻無緣認識撼動台灣歷史變局的重中之重。少了這一層知性之旅的親近與展示，就少了遊客留連忘返的時機與想望，是遊客的遺憾，也是地方的損失。而立碑見證，「省本多利」，不失為一大建設。

因此舉如，雲林的「台十九線」道路又名「中央公路」，其途經北港、元長、褒忠，崙背的雲林路段，實應改稱「虎尾壠（景觀）大道」，並於褒忠設立「虎尾壠文化園區」，見證四百年前荷蘭人依此路徑四度征戰虎尾壠人的歷史，與當時的生活樣貌；另雲林鐵國山的「雲二○九線」道路亦應又名「柯鐵路」，並設立古坑「鐵國山文化園區」，紀念台灣抗日三猛之一的柯鐵，以免遊客只知「劍湖山」不知「鐵國山」，而落失文化觀光的加乘效益。

（作者為雲林縣議員、前虎尾鎮長、著有《台灣的第三條路：社區營造政治學》）

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