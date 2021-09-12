自由廣場》從陳瑩po文談校園霸凌

◎ 趙南星

立委陳瑩日前於臉書發文，她的兒子生殖器被同學踢到需要動手術縫合，而對方家長直到幾個月後調解委員會把案件退回地檢署，才透過議員希望和解。學校回應，案件已進入司法程序，交給司法單位調查。

針對陳瑩的發文，有人認為判決尚未出爐，陳瑩身為立委發這樣的公開文，形同對對方孩子的霸凌；也有人叫好，認為母親為孩子發聲，理所當然。筆者身為國中老師，有兩點想法：

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第一、校園中霸凌事件的處理機制，是否有待改善處？近年來人權意識抬頭，校園裡對教師對待學生的方式多有法規限制，筆者樂見其成。但校方過往的管教權不斷被限縮，又無其他協助，導致校園裡管教問題叢生。

筆者曾有一位學生是特殊生，家長有帶去看醫生，但因拒絕讓孩子服藥，老師礙於法規也不能強迫孩子服藥。該生因未遵從醫囑加上後來父母離異等因素，行為益發脫序，不僅自己無法學習，也讓其他孩子和科任老師不堪其擾。學務處後來讓該生進入高關懷班，形同由學務處「看管」，但下課時間該生仍會跑回原班，跟同學發生各種衝突，老師們疲於奔命。該生到底是導致班級失序的「加害者」，還是因沒能接受適當管教而失控的「受害者」？我認為是體制出了問題：當家長不願遵從醫囑，導致自己孩子和其他人的受教權受到傷害，國家公權力就該適時介入，例如要求家長帶回管教數日。

第二、陳瑩身為現任立委，發這樣的文是否妥當？根據陳瑩的po文，發文動機是「應自己孩子的要求」，「弱勢的孩子更渴望有一份公道」。孩子在學校和他人發生衝突難免，但孰是孰非，應由跳脫雙方立場的客觀大人來詢問和確認。以筆者的經驗而言，平時就要建立和家長及學生間的信任，處理衝突時要保持客觀，讓雙方寫下事情經過，一來比起口頭敘述，更能梳理事情經過；二來讓孩子練習表達；三來保留書面證據。

若衝突造成的傷害嚴重到需要動手術，已超過校規範圍，就直接走司法程序。但判決未出爐前，還是希望家長避免網路公開討論此事，以免演變成網路公審，造成二度傷害。

（作者為台北市國中教師）

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