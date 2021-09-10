自由廣場》尚氣·李小龍·辱華大片

◎ 張經偉

我難得同意中國小粉紅們：《尚氣》確實是一部辱華大片。但並不是因為男女主角顏值之類的問題，而是因為它整部電影就是一面明鏡，照出了當今中國的自甘墮落。

尚氣這一位超級英雄，原型人物就是李小龍。我猜想正是此故，電影當中頻頻出現太極這個元素。李小龍推崇道家哲學，他曾經這麼說：「功夫的核心就是『道』—宇宙的自然法則。」而今中國政府無孔不入、吾所不在，豈有一絲一毫的道家無為而治？

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此外，李小龍很希望自己能成為中國與世界之間的橋梁。常以菲律賓魔杖等武藝在與李小龍切磋的伊魯山度如是回憶：「他（李小龍）覺得：自己是在為世界和平、和諧、不同民族之間的理解，盡自己的棉薄之力。」如今中國的戰狼外交、甩鍋疫情…把自己搞成世界公敵，完全與李小龍的期盼背道而馳。

二〇一九年的香港反送中運動，港民們將李小龍的武學「Be Water」運用在對抗鎮暴部隊上，完全是李小龍精神遺產壯烈的最後一戰。自由法治的香港，是當年李小龍的舞台，也是英美國家曾經盼望能照亮全中國的一顆明珠。如今盡被北京政府拖入深不見底的血紅巨牢中了。往後中國的影劇傳媒中，即使出現李小龍，觀眾大概也只會看見一個痛打洋鬼子和日本鬼子的義和團，看不見「Be Water」的思想根源：老子所言「上善若水，水善利萬物而不爭」。

如今《尚氣》躍上大螢幕，昭然若揭了李小龍的昨是、習近平的今非。絕非萬惡美帝蓄意羞辱中國及其人民，而是中國自取其辱：他們不願「Be Water」，而選擇了「Be Wolf」！

（作者為清大歷史碩士、現任中學社會科代理教師）

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