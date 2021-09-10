自由廣場》Delta病毒入侵後的防疫作為

◎ 金傳春、詹大千、楊崑德

最近某航空公司三名機師感染新冠病毒Delta變異株，接著出現幼兒園群聚病例，感染人數擴大中，在在顯示Delta已入台灣社區，社區防疫作為該如何應對？

Delta病毒傳播甚速，易增臨床負擔，尤其台灣病例的致死率高，因此早期偵測病例，盡早就醫治療為首要目標。當然，衛生教育要教導出現呼吸道病徵者勿上班、上學、外出遊樂及搭乘大眾運輸工具，且應盡早至縣市社區篩檢站檢測，地方衛生單位要親切指引，才能降低他們的憂慮而全力配合。

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此外，各縣市衛生局可仿台北市建立醫療院所的門診呼吸道症候群偵測與馬上辦藥局（看醫師處方簽爭取救命時效），配合中央的急診呼吸道症候群偵測，若連續三天均超過預期閾值(threshold value)處，即應設機動篩檢站，同時檢測新冠病毒與其抗體，降低漏失感染者之四處傳播。病毒偵測宜每週在風險區抽樣以奈米孔定序儀(nanopore sequencing)加速定序，盡速公布。

因新冠疫苗的突破性感染率過高，先進國開始追加第三劑，我國欲安度今年秋冬危機，宜在各縣市人口密度高區，調查高風險群的第二劑接種實況與其未接種主因，盡早改進；並查核所有安養與長照機構的第二劑接種率是否近百分之百，防杜如美國西雅圖的慘痛流行。

此外，所有新冠疫苗均應優先評量免疫持久性與抵抗Delta病毒的多項科學數據，政府相關單位應鼓勵國產疫苗進行施打第三劑的延伸試驗，與疫苗接種者抵擋變種病毒的長期免疫與保護實效追蹤研究，並鼎力資助第三期臨床試驗，以及開發能同時監測區辨有無感染、有無打過疫苗及有無免疫力的診斷試劑，協助提早解封以振興經濟，讓台灣的疫苗和免疫力檢測進軍國際，盡早支援全球防控變種病毒。

綜言之，公共衛生三級防治：一、防範未然：展開選用最佳追加第三劑疫苗的臨床試驗；二、早期診斷早期治療：教師、老人照顧者（含外傭／送餐等）每週自我快篩二至三次，陽性確診者停班；若屬高危險群，三至四天內使用單株抗體或採美國EUA核准同型病毒高抗體效價恢復期血漿；及三、降低後遺症：儲備抗發炎標靶藥(anti-IL-6)、靜脈注射免疫球蛋白(IVIG)降低疫苗引起栓塞，免等通報或自費而延誤喪命。

（作者分別為台大公衛學院教授、中研院人文社會科學研究中心研究員、台灣過敏氣喘暨臨床免疫學會理事長）

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