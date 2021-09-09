自由廣場》納入苗栗 建構大新竹科技城

◎ 何來美

新竹市長林智堅拋出新竹縣、市合併為「新竹市」第七都的建議，立委柯建銘也建議修改地方制度法，將直轄市門檻從一百廿五萬人降為一百萬人。撇開是否有政治「算計」不談，新竹縣、市早就有合併成大新竹科技城的必要，且別忘了也應將苗栗縣併入。

因為苗栗縣緊鄰新竹市的頭份市、竹南鎮，受新竹縣市磁吸效應，以及竹南亦有科學園區，台積電將在竹南設廠的影響，人口也快速成長，已躍居苗栗縣第一、二大市鎮，新竹縣市若要合併成第七都，也該將苗栗縣併入，納入整體規劃。

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事實上，桃竹苗四縣市早在日治時期就是一體，那時稱新竹州。二戰結束國民政府來臺接收，將新竹州劃分為新竹縣、新竹市；國民政府遷臺後，一九五○年再將新竹縣、市重新劃分為桃園、新竹、苗栗三縣。一九八二年七月新竹市從縣轄市升格為省轄市，並將香山併入；二○一四年底桃園升格為直轄市。

新竹市當年想升格脫離新竹縣，跟閩南人只在新竹市佔多數，在新竹縣反佔少數，一直當選不了縣長，多少亦有點關係。如今閩客情結已經打破，客家籍的林政則當選新竹市長，閩南籍的劉政鴻也當上苗栗縣長。

（作者是苗栗市民，資深媒體人）

拉起北台灣的科技廊帶

◎ 魏思源

新竹縣市貢獻台灣稅收每年將近二千億，遠高於台北市以外的縣市，但繳納中央的稅金，在中央統籌分配款的分配下，多數被拿來建設六都，對創稅能力最高的新竹縣市並不公平，無怪乎新竹市長林智堅發出不平之鳴，拋出大新竹合併升格第七都、以爭取到更多財源分配的主張。

雖然新竹縣市合併後，總人口數未達地方制度法第四條規定，人口聚居需達一二五萬人以上的門檻，但新竹縣市因為有竹科的關係，創稅高且半導體供應鏈之戰略地位特殊，站在以整體區域發展的角度來看，大新竹合併升格，可以拉起北台灣的科技廊帶，從被人為分家到自然發展成合併，可謂名正言順、水到渠成。

此外，地方制度法修法若可在明年底之前完成，縣市合併真的可能變成事實。只是，這往往牽扯到地方政治與選舉利益的分割與重整，在政治算計與政治圈的綁樁風氣下，除非有相當之誘因，否則可能會面臨極大阻力。

（作者為資訊工程師，宜蘭縣民）

「省」轄市地制孤兒待處理

◎ 張勳慶

把升格為直轄市當成地方「轉骨」的心態會如此濃烈，一是心態上位階高人一等，又或自認這樣才算國際都市且有競爭力，其次是在財劃法上有利於地方。但是已經有了六個直轄市後，或許我們該深思，是否中了升格的毒？

以新竹市縣合併來看，就得考量另一個問題，那就是還要不要有「省轄市」的存在？目前還有基隆市、嘉義市，在廢省後留下島上三個地制孤兒，有待處理。

若說升格後能消除地方派系與黑金政治，這也未必，只能說少了鄉鎮市長和代表選舉，讓這些人少了一些位子，但卻推升競選經費和動員力道，因為直轄市議員可透過監督之名，掌握更多公部門資源分配。而且現在一些已經升格的直轄市仍面臨人口外流問題，首長政績就是到處重劃和搞都更，不是製造土豪便是炒地炒房。

現在島上許多人住在直轄市內，但除了換門牌改身分證外，也說不出升格後生活品質、地方建設有多大改變？那麼多直轄市都整併未成，問題一堆，績效不明，真的不必再多一「市」。

（作者任職文教機構，新北市民）

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