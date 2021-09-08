自由廣場》首相更迭之際 日媒提醒日台之「絆」

◎ 王輝生

日本首相菅義偉九月三日宣布不再續任，有意問鼎者，群雄並起，暗潮洶湧，五日《朝日新聞》不惜以四分之一的版面，用斗大標題「日台の絆を胸に！」（意即將日台之絆『情誼連結』深植人心！）介紹在日台之間搭起「善意之橋」，並默默揭露提供四十萬片口罩回應日方義舉的「八田與一基金會」黃清山、「福和會」林逸民理事長和筆者三人。其實上個月，朝日的記者就前來敝院採訪，報導卻選在首相即將更迭的敏感時刻刊出，將我們做為「日台之絆」的樣板，並不惜舊聞重炒大幅刊載，其動機寓意深遠。

清山理事長謙沖自牧、為人低調，他說︰「當台灣疫苗不足時，日本率先援台，感恩之餘，此次只是回禮罷了。」功成而不居，令人敬佩；林逸民則稱︰「台日有著兄弟般的情誼，台灣疫苗不足時，日本及時援助，日台人民，靈犀相通，區區口罩的答禮，何足掛齒。」，繫念台日交流之心，溢於言表。

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今年六月四日，當台灣陷入疫苗之亂時，日本及時雨般捐台疫苗；五天後，台灣民間就快速答禮，回贈四十萬片口罩。此次「無心插柳」的答禮，贏得日本《朝日新聞》的關注，率先報導，日本其他主流媒體包括NHK電視等，也都跟進大幅報導，而且一報再報，在風雲詭譎的台日交流史上殊為罕見。

《朝日新聞》自稱是日本知識階層中，普及率最高的報紙，由於立場偏左，所以該報對於台灣的正面報導，影響力龐大，扮演日媒領頭羊。該報此次不惜篇幅，三度著墨並擇機刊出，無非是希望引喻得義，引用我們三人在台日間搭起善意之橋，鼓勵日本讀者見賢思齊，深化日台的情誼連結（絆），也間接暗示未來的首相接班人，將來無論誰當選，務必將此台日的「絆」關係深植入心，因為日本有近八成的民意支持台灣，這股潛力絕不容小覷。

任何自由民主的國家，都以民意為依歸，媒體更是嗅覺敏銳、已然聞到日本民間瀰漫著濃郁的友台氣氛，作為資深媒體的《朝日新聞》很自然地順應民意「為台灣仗義執言」。一抹過去傾中刻板印象；在日本首相即將換人之際，第三度強調「日台之絆」，其用心令台灣出身的我，感佩於心。

（作者是日本醫療法人輝生醫院理事長、醫學博士）

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