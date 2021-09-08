自由廣場》搶救「有功無賞，打破要賠」的檢察大兵

◎ 吳協展

行政院會日前通過國家賠償法修正草案，就檢察官因追訴犯罪以致侵害人民自由或權利，將國家負擔損害賠償責任的要件放寬為修正草案第五條第一項：檢察官「犯刑事上之罪，經判決有罪確定」及受「免除職務或撤職之懲戒處分確定」，以彰顯政府重視並貫徹憲政法治、保障人民權益的決心。然誤將行政權內部針對公務員人格違失監督作用之免職、撤職懲處事由，適用在職司犯罪訴追、審判的司法權運作的檢察官、法官身上，作為國家賠償責任之要件是否妥當，已有論者提出草案未考量司法權本質及侵害司法獨立保障的憂慮。

另外，就放寬「犯刑事上之罪，經判決有罪確定」為國賠之要件，日後舉凡：偵查蒐證程序違失、傳拘票、出入境限制、搜索扣押、扣押物保管違失，公訴疏漏證據，均得請求國賠，未來將大幅增加檢察官進行犯罪訴追的風險。

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草案第七條，對於檢察官行使求償權規定之要件為「有故意或重大過失」，並於同條第二項就「重大過失」定義為：指欠缺一般人之注意義務，且已達恣意、輕率之嚴重程度。先就「重大過失」所列定義而言，所採之「一般人」標準而非「一般專業檢察官都應有的注意義務」為標準，有違民法侵權行為責任上對於專業人士的注意義務標準。而所舉「恣意」之程度，實已該當於「故意」程度，故草案就「重大過失」之定義，已令人混淆。依上開規定，代表國家行使刑事犯罪訴追，具有主動發掘、打擊犯罪，保障人權維護社會公義之檢察官，將有所憚忌而採取防衛性的偵查作為，實非公平正義的社會之福。

英美法制上，對於檢察官代表國家訴追犯罪行為造成人民權利受損，可以提起侵權行為法 「故意侵權（intentional tort）」的惡意訴追損害賠償訴訟。但請求權人必須證明：檢察官主觀上惡意訴追或其訴追具有不當目的、客觀上欠缺訴追的相當理由或合理基礎。其是考量保障檢察官之公正性，過度放寬損害賠償請求之範疇將影響檢察官訴追犯罪之功能，對檢察官行使職權有所箝制。

筆者贊同：檢察官濫權追訴以致人民權益受損，當然需負擔損害賠償責任。但認為絕大多數的檢察官係克盡職守執行犯罪訴追，以保障被害人、維護國家社會公平正義。

檢察官除刑事犯罪訴追外，仍兼有落實國家刑事司法政策（毒品安居專案、打擊詐騙集團），其地位、角色的重要性，不下於英美法制下檢察官，為避免日後我國檢察官訴追犯罪，過度採取防衛性偵查作為，影響刑事司法權的公正妥適行使，就檢察官執行犯罪訴追所致人民權利所損之賠償責任，國家賠償法修正草案第七條第二項之內部求償規定，宜限於檢察官主觀上惡意訴追或明知違法訴追時，始負擔損害賠償責任。如此，才能在貫徹憲政法治、保障人民權益與維繫國家司法權穩妥運作間，取得平衡。

（作者是高雄地檢署主任檢察官）

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