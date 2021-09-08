自由廣場》波蘭，台灣的歐洲好夥伴！

◎ 陳音卉

波蘭贈台四十萬劑疫苗的義舉，感動許多台灣人。其實，波蘭人就是這麼暖心的民族。我常告訴學生，波蘭和台灣有許多相似之處，不畏強權奮勇抵抗、善良好客、勇敢堅毅、吃苦耐勞、堅信民主，難怪兩國的友誼，總是深厚而堅定。

一九九○年代波蘭甫掙脫共產政權，經濟虛弱無力，波蘭政府決心採用「震盪療法」推動經濟改革，經過短時間陣痛後，成為最佳改革範例！經濟趨穩的波蘭積極與西方接軌，終於在二○○四年加入歐盟，憑藉著絕佳地理位置、市場潛力、勞工素質良好和豐富農礦資源等優勢，成為吸引外資的焦點，並持續獲得歐盟鉅額補助，是歐盟中最大受益國。自從加入歐盟，波蘭經濟成長率更年年超過歐盟平均值。對台灣來說，波蘭是極具吸引力的市場與投資標的，也是放眼歐盟的最佳起跑點。

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有位波蘭長輩在談到共產時代時，自豪地對我說『波蘭雖然曾被共產政權統治，但我們波蘭人的思想是自由的，是共產黨人剝奪不了的！』自由民主思想深植民心，是一九八○年代「團結工聯」成立的底氣，帶領人民對政府進行長達九年的抗爭運動。直到一九八九年，已無力治國的共產政權終於願意與反對派進行圓桌會議。爾後團結工聯在國會選舉大獲全勝，建立中東歐第一個「非共化」政府，且加速中東歐地區的民主化。而帶領波蘭民主化的華勒沙(Lech Wałęsa)，於一九九○年當選波蘭第一任民選總統。華勒沙前總統曾五度訪台，對台灣民主成就表示讚揚與認同，一九九六年他首次訪台於立法院發表演說時說道『我相信「善」將獲勝。』這和台灣與世界交流的心境不謀合。

廿多年前，在波蘭的台灣人屈指可數，然而兩國已一步一腳印建立關係，台灣早在一九九二年於華沙設立「駐波蘭台北代表處」。我在波蘭求學期間深切認識到台灣在國際上的困難處境，然而第一線外交人員仍然勇往直前，為台灣爭取更多國際合作的機會，當年我獲得的「波蘭政府獎學金」就是台波互惠的產物。

波蘭不斷蛻變與進步，以民主國家之姿在歐盟與世界上展露頭角。兩國友好密切，是共享民主、自由、人權價值理念，且一路相挺的好夥伴。（作者是波蘭語老師，任教於台大外文系）

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