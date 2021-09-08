自由廣場》（鏗鏘集）流亡殖民性，病變中國心

◎ 李敏勇

戰後的台灣，自一九四九年中國國民黨挾「中華民國」政府流亡台灣以來，就被「反攻大陸」口號綁架。開始時還「反共抗俄」、也都高唱「解救大陸同胞」口號。以及動員勘亂時期臨時條款行壟斷黨國體制，萬年國會，甚至「蔣總統」成了台灣特殊的國家領導人職稱。有大志的一些童稚的孩子還有笑話説長大以後的志願是當「蔣總統」。真的？假的？

失去「大陸」，流亡到台灣的中華民國政府，「反攻反攻，反攻大陸去」唱個不停，「中華民國」頌個不完。一九七一年，先是被拔掉聯合國的中國代表權席位，一九七九年又被美國斷了國交，只以台灣關係法維持台灣安全，表明了不支持在台灣的流亡中國政府對中國大陸的主權主張。當年，一些反共愛國陣線成員還大張旗鼓包圍來台正式告知美國改策的特使呢！

請繼續往下閱讀...

當年「反攻大陸」是對抗「解放台灣」的國共口號。以解放為名，有統戰台灣人民的意味。經過台灣追求民主化、建構主體性階段，現在人家「併吞台灣」，赤裸裸的侵犯意圖了。可怕的是，當年反共愛國陣線的背反現象：從前以反共為名，多少人是戒嚴時期的「抓耙仔」，在中華人民共和國和中國共產黨可能都登記有案的。現在反而敵視台灣，討好共產黨中國，也不想想中國的政治鬥爭到頭來會怎樣？！人家看得起嗎？還是想拉東打西？或許，這些人也心知肚明，看起來反美，到頭來還是去美國。不是綠卡在懷，居留權在握的一堆嗎？

問題出在「中國」一個樣，問題出在殖民意識。從前的反攻大陸是為了合理、合法化戒嚴獨栽；現在與中國唱和是抵制台灣民主發展。面對「併吞台灣」，當成外援，忘了當年逃啊逃啊的狼狽樣子。反正，老蔣小蔣都去了，怕誰啊！台灣，只是流亡殖民意識論者的剩餘價值，什麼反共愛國？彼一時此一時，糟踏台灣，為了討好表態嗎？天曉得！

昔日吃反共愛國飯、今天變臉的黨政軍特…可惡；一些附和的台灣人政客可憐。在中國國民黨染缸內，什麼本土化，什麼少壯改革，到頭來都只能屈服，要掏出包裝的中國心，不重重踏踏台灣不可。一些趨附中國的舉止，也只是想巴結共產黨統治權力，心中也不是中國人民，遑論中國異議份子。威權侍從就是威權侍從，黨棍就是黨棍，政客就是政客，流亡中國黨就是流亡中國黨，寄生台灣，把台灣當做政治殘餘價值，競相踹台灣給中國共產黨看。戒嚴專制時期以反共脅迫台灣人民，民主化的時代竟成台灣最大害。

（作者是詩人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法