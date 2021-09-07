自由廣場》用永續性觀光取代報復性旅遊

◎ 楊雯婷

疫情影響，國內觀光旅宿業低迷已久，許多業者寄望疫情緩和後的報復性旅遊。然而，報復性旅遊非長久之計，人潮淹沒景點，旅遊品質低落不說，還有大量垃圾、環境超載、衝擊當地居民生活等問題，更重要的是，容易成為防疫破口。筆者認為，後疫情時代要搶救觀光旅宿業，政府應超前佈署；除紓困補助，亦應以公部門之力牽起線頭，串聯民間觀光業者，協助產業朝永續方向發展，如此也能使相關部門更好地掌握疫情下的人流。以下幾個方向或可供參考：

一、 慢旅遊

筆者認為，以多日遊取代一日遊，方能減低遊客同時段一窩蜂擠向少數熱門景點的現象。當地政府可串聯旅宿業者、導遊、餐飲業、包車業等，推動慢旅遊方案，一來能掌握旅客去向，錯開湧入景點人潮；二來多日遊整體來說能為當地帶來更多消費。此外，亦可透過折扣方式鼓勵平日遊，以免所有遊客假日期間同時湧向景點。

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二、多元化

國內許多景點近年趨於同質化，且很多套裝促銷行程都是踩點式玩法，缺乏和當地更深層的互動。筆者認為，對於年輕族群，如此傳統旅遊模式較難有吸引力，建議業者推出旅遊方案時，朝多元化、深度旅遊方向發想。類似花蓮、蘭嶼等區域的業者結合在地商家，推出浮淺、泛舟等旅遊套餐，此做法值得發揚，可由在地政府主導，促成觀光旅宿、文化、服務產業間的串聯，推動人文行旅，甚至不同縣市亦可相互合作，發展跨縣市、（半）環島觀光。

三、個別化

不同類型的旅客，觀光模式和偏好亦不同。對於戶外活動愛好者，溯溪、登山、單車等活動，吸引力相對高。若是家庭旅遊，手作、繪畫等親子活動，可能更受歡迎。業者可考慮結合在地商家，針對更多不同族群，如情侶、銀髮族、商務人士、環保愛好者等，開拓出不同風格的觀光選項，一來將旅客消費效益最大化，二來能分散人流，避免所有旅客都集中前往少數地點。

（作者是荷蘭萊登大學法學院研究生）

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