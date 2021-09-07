自由廣場》檢驗國軍戰鬥意志的兩大指標

◎ 史依倫

近日美國撤軍阿富汗等議題，部分觀察將台灣列為對比，甚至引「國共內戰」為例認為國軍沒有「戰鬥意志」，不明白類似觀點何以為證？但身為軍人，我很清楚保衛台灣，就是保衛我信仰的自由民主價值、保衛生活在這塊土地上的家人朋友。以生命捍衛中華民國，就是國軍的「戰鬥意志」。

首先，做為一個民主自由的社會，我們深信所有批評，都是對施政的提醒及監督，可以為政府的進步提供動力。這是臺灣數十年來，不斷茁壯發展的關鍵，也是一種不能被交換、取代的價值；更是當今中共解放軍做不到的境界。析言之，國軍任何層級、類型的疏失或不足，都可以受到公評因而獲得改善。相形之下，誰敢在中國公開批判解放軍、掀開國王的新衣？能公開討論官兵「有沒有戰鬥意志」，就是相對於共軍的優勢。

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然則，國軍到底有沒有「戰鬥意志」？要回答這個問題，至少有兩個毫不含糊的指標。其一，是從一九四九年至今，中共佔領台灣的意圖從未放鬆；台灣始終是中華人民共和國的「核心利益」。從早年古寧頭、八二三戰役，到近代的一國兩制、和平統一，就是兩手策略。簡單說，中共絕對有奪台意圖、也採取了各種行動，只是未達目標。

時至今日，共軍從未成功立足台灣半步；中華民國以主權國家之姿仍受到國際友盟肯定，則是第二個檢證國軍是否具備「戰鬥意志」的指標。正因為國防安全是維持台海安定、保障政經建設的基石，而官兵的戰鬥意志、軍民的團結一心，都是讓中共難以達成奪台目標的關鍵。過程中，有無數的官兵前輩曾經用生命、血汗，展現同島一命、力抗強敵的信念，並以行動實踐。「為中華民國生存發展而戰，為台澎金馬百姓安全福祉而戰」是信守不渝的信念，絕非口號。

昔日香港絕非今日臺灣，今天的阿富汗也不會是明日臺灣，因為中華民國的軍人，會誓死捍衛家園。

（作者是職業軍人）

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