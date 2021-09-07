自由廣場》撤軍阿富汗 美國更有強大實力重返亞洲

◎ 姚中原

美國總統拜登八月底在白宮發表演說，宣告結束長達廿年的阿富汗戰爭，並且捍衛撤軍正確決定；他亦強調未來將致力提升美國競爭力，更要集中資源對付中國。此次美軍撤出阿富汗後，未來美國在亞太地區的整體駐軍，將具有更強大的全球機動力與軍事應變能力。

近廿年來，美國共有兩次大規模的海外駐軍調整。首次在前總統布希時期，為了重新部署全球軍力並節省龐大國防經費，於二○○四年十月開始分期分批實施撤軍，當時自歐洲與亞洲各地（如日本、南韓），共撤退約八萬名的駐紮美軍，這是冷戰結束以來，美國最大規模的一次撤軍行動。第二次即為今年七月底開始至八月卅日的阿富汗撤軍，根據白宮資訊，美國以空運方式共撤離了美軍與阿富汗公民達十二萬餘人。

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歷次美國調整或撤離海外駐軍，皆有其全球戰略考量以及因應新國際局勢的軍事目的。此由二○○一年九月美國防部公布的「四年期國防總檢」報告內容可得知。該報告明確指出，未來美國將根據已發生變化的國際安全形勢，對美軍全球部署態勢進行調整，並提出調整的主要戰略構想如下，未來美國希望在海外關鍵地區，建立具有更強機動能力的軍事基地，並隨時依據海外區域的嚇阻需求，重新調整軍隊與裝備部署。

另外，依據「二○○四年美國國家軍事戰略」，更詳細說明維持龐大與機動性的海外駐軍，仍是美國國家安全戰略重點，並有下列四大戰略意義。一是維持前沿軍事存在，對有關國家進行軍事威懾；二是在威懾失效時，採取軍事行動以有效解決地區危機；三是藉海外駐軍的存在，為美國政治、經濟、文化等影響力提供可靠的軍事後盾；四是強化和盟國的戰略聯繫，但為因應國際形勢變化，有時亦須放棄於固定地區的傳統兵力部署，改採靈活運用的軍事部署方式。

此次撤軍後，美國戰略重心勢將移轉至西太平洋，未來更可集中軍事力量對付中國。換言之，美國已在亞太地區的日、韓、關島及新加坡等地形成基地鏈，箝制中共在亞洲的軍事影響力；未來將有更大國防資源，可強力嚇阻並牽制中共突破「第二島鏈」的勢力。

總言，近年來中共軍事能力發展的深度與範疇，早已超出因應「台灣問題」所需，中共在南海區域的軍力擴張，也已嚴重威脅到美國亞太利益。美國重新調整全球軍力部署，並表明「重返亞洲」決心，將會鼓舞更多盟國積極介入台海安全與印太事務，共同扮演強大的軍事與安全維護角色。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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