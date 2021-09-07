自由廣場》為吳釗燮的台灣專文 按個讚

◎ 林逸民

在聯合國大會九月十四日開議前夕，外交部長吳釗燮於愛爾蘭網路新聞媒體Gript投書，發表「重新想像台灣入聯後更具韌性的聯合國體系」一文，表達台灣的防疫成就以及支持全球供應鏈，在聯合國應能扮演建設性角色，更對中國打壓使得台灣在聯合國寸步難行而發出不平之鳴。

令人欣喜的是，吳釗燮部長此文，不再使用「Republic of China」這種過去外交部慣用，卻會造成嚴重誤導的詞彙。而此次通篇直稱「Taiwan」，在英文媒體上，明確向世界表明「台灣是台灣，中國是中國」將是台灣終於能走出國際坦途的重要一步。

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吳釗燮部長這次乘勝追擊，也是呼應歐洲各國明確站定挺台抗中的大趨勢。先是立陶宛無懼於中國壓力，設立台灣辦事處，使得中國跳腳氣憤叫囂，但是立陶宛的行動並不是單獨行為，而是代表著美國、歐盟的總體戰略態度。

九月一日，全體歐盟跟進，歐洲議會以六十票贊成、四票反對、六票棄權，壓倒性通過「歐盟—台灣政治關係與合作」報告，建議歐盟將「歐盟經貿辦事處」更名為「歐盟駐台灣辦事處」，更關切中國軍事威脅台灣，呼籲歐盟與國際合作，維護台海和平穩定，將台灣納入歐盟「印太合作戰略」夥伴。中國再度暴跳如雷，也只能徒呼負負。

協調此報告的瑞典籍歐洲議員魏莫斯（Charlie Weimers），更主張歐盟應該邀請台灣總統赴歐洲訪問，以及推動歐台雙邊貿易協定談判。

國際全面抗中已經是明顯的全球趨勢，澳洲財政部長弗萊登伯格（Josh Frydenberg）於澳洲國立大學克拉佛（Crawford）領袖論壇上，宣布中國對澳洲的經濟打擊，效果遠比預期中少，未來澳洲將採取「中國以外」策略，拓展中國之外的新市場，降低對中國的依賴。

此外，英國派遣伊莉莎白女王號航空母艦前往日本，停靠原本主要為美國雷根號航空母艦的橫須賀軍港，更是象徵意義十足，表示英國不遠千里，加入美國在印太對中國的大圍堵。

值此國際情勢有利，在蔡英文總統的指導之下，外交部向歐洲踏出突破的一步，值得鼓勵，也期望外交部能繼續保持這樣的銳氣，在國際上為台灣打開更多空間，尤其是強化對美國的關係，繼續取得美國對台灣的實質承認升級，為台灣的生存茁壯開拓康莊坦途。

（作者是福和會理事長、醫學博士）

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