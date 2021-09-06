自由廣場》深藍國民黨 年輕人當然反感

◎ 劉熙明

民主國家的在野黨批評執政黨天經地義，但國民黨當權者在防疫與黨主席選舉期間為反對而反對的離譜言行，在二十至三十九歲的年輕世代引來超過六成的反感。這是國民黨領導階層被深藍綁架後，自食惡果。

深藍是仇視民進黨，因此不論民進黨的措施是否符合廣大民意，就是反，甚至甘願成為中共的傳聲筒。而台灣年輕世代出生以來呼吸人權等普世價值，當然對要摧毀台灣民主生活型態的中共反感，連帶也讓不敢批評中共的國民黨受害。

請繼續往下閱讀...

深藍漠視中共迫害人權與要消滅中華民國，部分原因除了是眾多含中常委在內的當權派為了私利而靠攏中共外，在政策上主要是一廂情願地以為只要遵守九二共識的各說各話，就可以避免中共武力攻台，也將目前中共製造兩岸與西太平洋的緊張關係嫁禍給民進黨。因此，國民黨「親美和陸」路線在中共對台不友善的現況下，失去台灣年輕世代的支持。

對中共而言，在「聯合次要敵人打擊主要敵人」的統戰原則下，現階段將民進黨政府的中華民國定位為台獨，卻不將國民黨的中華民國視為台獨，深藍也默許與中共合作來打擊他們目前主要敵人的民進黨，此亦是深藍社群被視為聯共賣台的原因。

國民黨黨主席普選的民主化過程中，年紀高的深藍社群其高投票率的票數是決定當選黨主席的關鍵，形成黨主席候選人只在台灣少數深藍社群同溫層取暖，又結合紅藍媒體逢民進黨必反，唱和中共，唱衰台灣的龐大聲量，反而讓年輕世代對國民黨的印象更差。

國民黨內理性的聲音被極端意識型態綁架了，如果國民黨不擺脫被深藍綁架的宿命，在台灣將會日趨式微。

（作者為台北教育大學台灣文化研究所兼任副教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法