自由廣場》評阿富汗「好狗命」事件

◎ 張淑中

上月二十八日，英國最後一班載運武裝部隊和平民的飛機離開喀布爾，結束在阿富汗的撤離行動。但仍有無數面臨危險的阿富汗民眾無法搭上班機的當天，由英國前海軍陸戰隊員法辛所成立的一家動物收容所「諾薩德」(Nowzad)，包機載走約兩百隻狗貓，而為諾薩德工作的許多阿富汗員工，卻上不了飛機，引起各界抨擊。英國國防部一名官員接受《衛報》訪問時，痛批法辛只顧貓狗不顧人：「背棄了他的阿富汗員工」。英國下議院外交委員會主席圖根哈特(Tom Tugendhat)也無奈表示，有位替英軍翻譯的阿富汗口譯員忍不住問他：「為什麼我的五歲孩子，比你們的狗還不如？」

對於動物生命權的重視，雖已是歐美先進民主國家行之有年的作法，除了立法保障動物權利，例如瑞士一九九二年即已確認動物為「生命」而非「物品」；德國二○○二年更將動物的保護條款寫入憲法中。然而，這不表示動物在特殊時期，就和人類享有同等權利，甚至超過人類的生存權。

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承平時代，無論從法律或道德層面來看，動物確實應該被保護，不能只視為是人類的財產。但戰爭特別時期，尤其在動物尚無明顯會被虐待的可能性，但人類生存卻已有高度危險的緊急時刻，此時人類的生命價值就該擺在更高的位置來做考量。

阿富汗各國人員撤離是一件艱難的國際任務。但如英國早有周全完善的撤離計畫，就不致於有大批貓犬可安全遠離、相關員工反被滯留於危險區域的爭議發生。此案例值得各國未來警惕、參考。

（作者為宏國德霖科技大學講座教授）

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