自由廣場》（青年時評）統獨的直覺與異樣

◎ 班智達

想像一下此情此景：宴會上為了追求異性，他不斷吹噓著自己的豐功偉業和把玩名車鑰匙；她憑著直覺感受到不可言喻的異樣，原因在於他不但將紅酒倒滿、加了冰塊，還一口乾杯。她從這些細節推論出：他是個暴發戶。

中國號稱擁有三千年中華文明史、建政一百年來達到全面脫貧、改革開放二十年內成為全世界第二大經濟體，如此強大的崛起強國，無法理解台灣為何不願統一？原因簡單：台灣人民透過直覺就能發現異樣。

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「異樣」就是不需通過理性和數據，光從直覺就能判斷其「表裡不一」；「直覺」就是日積月累的經驗下，禁得起推敲所形成的「一葉知秋」。單從近日中共「整頓」風暴席捲演藝圈、企業界和政界，便可看出兩大「內外不一致」：一是習近平誇口推動「法治社會」，實則是「極權復興」；二是十四億人民為榮的「中華民族偉大復興」，實則是「韭菜順民文化」的千年傳承。

趙薇、馬雲或王歧山「犯了什麼法」都是次要問題，「追究主體和手段」才是主要問題。按法治國程序，司法單位的公權力從偵查、起訴、審判到執行，都必須在憲法框架下進行；中共卻能跳過程序「超前布署」：中宣部負責發佈整頓公告搞批鬥；網信辦負責抹除網路上的個人資訊和形象軌跡，執行「數位死刑」噤聲消音；官媒負責製造共識和敲邊鼓，將權力鬥爭的犧牲品冠上罪犯的帽子，將「帝王權力一把抓」詮釋成「依法制裁亂象」。

真要談法治，首先就要整頓中南海的權力金字塔，把權力關進憲法的籠子裡。可惜這在極權復興的習時代下是與虎謀皮！

整頓風暴中最支持共產黨的，不是中產階級或精英階級，而是廣大的中底層人民和小粉紅。「韭菜順民文化」是人治鞏固的基礎，其心態上是阿Q式的「精神勝利法」，行為上喊打喊殺比誰都大聲，俗稱「吃地溝油的命，操中南海的心」，是「周瑜打黃蓋」的虐戀關係。因為中國人骨子裡仍迷戀儒法合一推祟的「哲王」，誰對違法亂紀開刀，誰就是明君聖賢。因此即使共產黨垮臺，韭菜順民仍會再次簇擁新一代的野心家，這才是中華民族奴性的偉大復辟！

習近平掛在嘴邊的「依法行政、中國夢、人民均富、人類命運共同體」，都是歐威爾式「雙言巧語」的把戲，實踐上不是「尚未達標」而是「背道而馳」，內外不一致體現在細節之處，不需要和共產黨御用學者爭對錯，台灣人民僅用直覺就能感受異樣，這就是中共招安始終失敗的主因。

（作者為中央警察大學學生）

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