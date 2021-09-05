自由共和國》門閒理良／「台灣有事」就是「日本有事」 日本應該做的準備是什麽？

為了自衛隊飛機和艦船運送到台灣，需要與台灣政府和中國政府進行交涉，或者事先擬定好「出雲號」型護衛艦和魚鷹、直升機、運輸機的運用計畫。圖為日本「出雲號」護衛艦（前），後方為美航艦「雷根號」。（路透檔案照）

門閒理良／日本防衛省防衛研究所地域研究部長

日美之間有必要模擬美軍在有事時的軍事行動和自衛隊的後勤支援活動。圖為日本陸上自衛隊首次登臨關島參與「太平洋騎兵-21」空降演習。（圖取自美國陸軍官網）

簡單說「台灣有事」，實乃包含對台灣實際支配區域的一部分封鎖、對外島的攻擊佔領、對台灣本島的進攻等各種各樣的階段。筆者預測，雖然共軍可能會對外島進行攻擊占領，但現階段還無法想像對台灣本島進行進攻。但是，如果日本期待著這一點而懈怠準備的話，難免要付出因怠慢而帶來的代價。因為一旦台灣有事，也即意味著日本有事。

平時的準備

首先，重要的是要日本要對現行的自衛隊法進行重新研究。縝密研究自衛隊在阿富汗的活動中遇到的障礙到底在哪裏。如果遇到自衛隊法在解釋、運用上所無法解决的問題，有必要加緊修改法律。雖然有識之士指出自衛隊是否合憲的根本問題，這也是日本國民應該認真思考並作出回答的問題。

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其次，日美之間有必要模擬美軍在有事時的軍事行動和自衛隊的後勤支援活動。此外，為了把握共軍的動向，迅速確立日本的初動體制，與台灣的情報交換比以往要更加緊密凸顯重要。平時至少要密切實施軍事情報部門的交流。關於日台兩軍實際部隊運用的溝通，與美軍一起在檀香山實施比較可行。

同時，有必要製定一套假設有事時之際不能利用南海和巴士海峽時的計畫。從印度洋方向航行的原油油輪和商船，利用從龍目海峽穿過望加錫海峽的航路，不過，也有必要製定盡可能可吸收運輸成本增大的方案。

對於日美來說，在平時就明確如果台灣發生戰事，美軍會介入，完善日本支援美軍的防衛體制，盡可能長期保持抑制中共軍隊行動的體制是最好辦法。

保護和救出在台灣的日本人

在發動進攻台灣作戰的情况下，共軍將先行使用網絡、各種飛彈、電磁波等主要針對交通基礎設施、通信設施和雷達站進行攻擊。主要港口也有可能被水雷和潛艇封鎖。因此，應該考慮機場、港口、鐵路、高速公路陷入無法利用的狀況。在COVID-19流行前，台灣在留日僑約二萬五千人，年訪台日本人數總計突破二百萬人，日本學校有三所，基於此，制定平時與台灣方面共享情報的系統非常重要，在察覺到有軍事行動的徵兆後，馬上做好撤離勸告的準備。為了實現日本人的迅速退避，需要事先製定好手冊，並將其保存在智能手機上。日本在自然災害時有豐富的避難指南經驗，但沒有製定假想戰亂之際避難指南的經驗。由於電波干擾和對通信設施的攻擊，有必要事先考慮電話無法發揮作用之際，如何進行人員安全確認的手段。

在自衛隊出動的情况下，為了自衛隊飛機和艦船運送到台灣，需要與台灣政府和中國政府進行交涉，或者事先擬定好「出雲號」型護衛艦和魚鷹、直升機、運輸機的運用計畫。

「台灣有事」=「日本有事」

如果台灣有事，西南諸島也會成為戰區，這是軍事常識。共軍如若決定進攻台灣，最警惕的就是在日美軍的介入，預計會對其發起先發制人的攻擊。因此，必須在西南諸島多多配備對艦飛彈部隊和對空飛彈部隊。日本自衛隊繼二○一六年在與那國島新編了警戒監視部隊之後，又在奄美大島和宮古島新配備了中隊規模的警備部隊、地對艦飛彈部隊以及地對空飛彈部隊。也計畫在二十二年末之前在石垣島配備同樣的飛彈部隊和警備部隊。並且，在與那國島將於二○二三年左右配備電子戰部隊，這一點也在討論中。通過在西南諸島的主要島嶼配備這些部隊，不僅可以與在該群島一帶活動的戰鬥機和艦艇合作，有助於獲得海上和航空優勢，也可以期待對共軍來自海空的攻擊具有一定的阻擊力。另外，由於事先配備有對空、對艦防衛功能的部隊，在緊急情况下，沖繩本島和本州等後續部隊的支援會變得容易。

共軍的飛彈DF-15和DF-16瞄準的是西南諸島，針對更遠的基地使用DF-21和DF-26的可能性很高。H-6K轟炸機可以發射CJ-10巡航飛彈，H-6J轟炸機可以發射超音速對艦巡航飛彈。自衛隊將通過陸上發射式的PAC-3、進行近代化改修的「愛宕號」型和「摩耶號」型宙斯盾艦發射的「SM-3 Block 2A」進行應對，但在這之前的階段，自衛隊將通過檢測彈道飛彈發射的功能和彈道捕捉、情報的即時傳達和共享變得尤為重要。

因此，希望提高預警衛星和通信衛星的能力。也可以考慮推動為了探知超音速飛彈的無人偵察機向前展開。

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