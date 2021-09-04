自由廣場》從國賠法修法談司法官之賠償責任

◎ 尤英夫

貴報報導行政院決定放寬法官或檢察官侵害人民自由或權利時，民眾請求國家賠償的要件，個人對之有意見。

現行國賠法第十三條規定：「有審判或追訴職務之公務員，因執行職務侵害人民自由或權利，就其參與審判或追訴案件犯職務上之罪，經判決有罪確定者，適用本法規定」，行政院準備修法改為：「有審判或追訴職務之公務員，因執行職務侵害人民自由或權利，有下列情形之一者，國家應負損害賠償責任：一、犯刑事上之罪經判決有罪確定。二、受免除職務或撤職之懲戒處分確定者。」看來好像對少數法官或檢察官失職，擴大國家對受害人民賠償之範圍。也就是從「犯職務上之罪，經判決有罪確定者」增加到「一、犯刑事上之罪經判決有罪確定。二、受免除職務或撤職之懲戒處分確定者。」

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從「犯職務上之罪」到「犯刑事上之罪」，粗看起來範圍有擴大，事實上未必，或者非常有限，因為「犯刑事上之罪」，是接著「因執行職務侵害人民自由或權利」而來，解釋上也應該是跟「執行職務」有關。至於司法官受免除職務或撤職之懲戒處分，更是少，多是在情節重大之情況下才有可能，所以受害人民會因這次之修法獲益其實不大。

司法界最受人批評的恐怕是亂起訴（不該起訴被起訴，或該起訴被不起訴）與亂判（不該判罪被判有罪，或該判有罪被判無罪），這些亂起訴與亂判的司法官，絕對少數，但一粒老鼠屎壞了一鍋粥，司法風評怎麼會好？司法信任度怎麼會高？雖然對絕對多數兢兢業業的司法官而言，很不公平。

為了要改善亂起訴與亂判，以前有立委甚至主張廢止國家賠償法第十三條。但凡人難免有過失，要司法官就其過失負責，不會被法律人接受。要追究的是故意亂起訴與亂判的司法官。問題是這些人很容易卸責，引用的條文是法官法第三十條 「適用法律之見解，不得據為法官個案評鑑之事由」及第四十九條「適用法律之見解，不得據為法官懲戒之事由。」（另有第八十九條第四項等條文）。法律條文司法官說它是黑的，就是黑的，他們說了算，你奈他何！個人認為這些條文實在有重新檢討修正限縮之必要。

（作者為律師）

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