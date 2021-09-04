自由廣場》中國人談中共嚴管網遊

◎ 森海

中共的國家新聞出版署發佈通知，要求所有網路遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定節假日每天二十時至二十一時向未成年人提供一小時服務，其他時間均不得以任何形式向未成年人提供網路遊戲服務。

單從字面內容不難看出，本次條款要求非常嚴格，包括大幅壓縮向未成年人提供網路遊戲的時段、時長以及嚴格的實名制限制。此外通知還特別強調監管網路遊戲企業對本條款的執行情況，如發現網路遊戲企業對未成年人提供的網路遊戲時間超過一小時或者實名制審核不嚴格則進行處罰。通知還指出要積極引導家庭、學校等社會各界，切實承擔監護守護職責，共同營造有利於未成年人健康成長的良好環境。

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如果真的能通過家庭和學校引導未成年人健康成長的良好環境，國家就不會出臺這項嚴苛的規定了。實際情況是，家長如果真的出於關心而不讓孩子沈迷于網路遊戲，自然會有自己的一套方法，而且也要因材施教。比如孩子學習成績一直名列前茅，玩網路遊戲可以放鬆心情，在一定程度上可以緩解學習壓力。而且每個孩子的作息時間也不同，鐵拳打壓勢必會引發社會矛盾起到反作用的效果。

另一個反作用是，網路遊戲一定程度上是社會的維穩工具，那些問題少年的遊戲時間被嚴重壓縮，無法消磨時間，勢必會增加未成年人的犯罪率。可以看出中共對於未成年人的打壓也非常野蠻，包括此前的關閉取消補習班並納入掃黑除惡的專項治理中、淡化英語教學、強制未成年人學習習近平思想等，重提勞動教育，目的是塑造新時期的工農兵。

中共喉舌人民網隨後發表評論：國家這次下了「狠心」，非要管好網遊不可。筆者認為：中共此次只是管好網遊？這顯然不是，而是各個方面。中共認為如果沒有上管天下管地中間管空氣，那政權不穩，是會被推翻顛覆的。但是鄧小平的改革開放路線如果繼續走下去的話，必定會對中共的一黨專政體制造成威脅，其根本目的是要維護中共黨天下的絕對權力，是出於自身權力的擔憂，而並非是真正關心未成年人的良好的成長環境，真實面目終究暴露得一覽無餘。

（作者為漢族，研究員，大陸民主派人士）

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