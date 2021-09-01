自由廣場》說變就變的共產黨

◎ 李歐

微博最近瘋傳中國國家廣電總局出台「限籍令」，開始限制外國國籍明星在中國演出，據傳名單中盡是華人社會知名的藝人，也有台灣藝人列名其中。這些在中國舞台撈錢的外籍藝人，隨時可能成為中共在高喊「共同富裕」整肅馬明哲、馬雲、馬化騰等商業巨亨之後的聲討對象。

為何在習近平宣告中國已「全面脫貧」後，沒多久又走上文革時期「鬥地主分田地」的老路？原因是中國改革開放後，財富被少數人掌控，全面脫貧不過是自欺欺人的宣傳，大多數人民還是在貧窮線以下掙扎度日，尤其年輕人變成被剝削的族群，低薪長工時，終年辛苦勞累也改變不了窮忙命運，既然再努力都看不見未來，不如自我放棄甘做「躺平族」的一員。眼看社會越來越騷動，不平之聲沸騰難止，逼得共產黨再拿出「階級鬥爭」的本領，開始動手「殺富濟貧」。其中最立竿見影的方法就是拿知名企業開刀，拿熠熠巨星祭旗，如此十四億人眼睜睜看得一清二楚，滾滾眾怒或可因此平息。

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然而在網傳「李連杰趕快跑」的名單中所出現的名字，竟然如此眼熟！有些名字，於二○○九年也曾出現在中共為配合慶祝建國六十週年所拍攝的電影巨作「建國大業」之中。片中，共產黨在一九四五年對日抗戰勝利之後向國民黨發起人民戰爭，四年後將背離民心、貪污腐敗的國民黨趕到台灣。

當時，陳凱歌、李連杰、甄子丹、劉亦菲、張鐵林、童安格……等參演的外籍明星，都被稱頌為具國際主義精神，是利國利民的奉獻者，他們的來到是鳳凰來儀，象徵著國運昌隆、普天同慶、四海歸心。諷刺的是，此刻他們恐怕將淪為批鬥對象，真是此一時彼一時也！難怪中國民間流傳一句順口溜：共產黨像月亮，初一十五不一樣。

（作者是台中市民）

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