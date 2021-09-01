自由廣場》朱先生，台灣絕對不能回到兩蔣時代

◎ 冼義哲

國民黨主席參選人朱立倫八月廿九日來到澎湖，展開其競選主席行程，過程實是了無新意，只是重複以往組織動員模式；然而，在澎湖的公開發言內容，卻明顯與爭取二○二○年國民黨總統候選人提名時的「正常倫」大有不同，出現「韓國瑜」般的極端化，不僅內容背離現實、判斷有失水準，也讓人擔憂可能回鍋擔任主席的他，會把國內最大在野黨帶到哪裡去？

對於內政與選舉，朱立倫強調國民黨將維持「正藍」的「兩蔣時代路線」，當選第一件事就是要「整合」地方不同意見，明確表態拒絕與小綠、小白合作。個人認為，此言除明示朱想像未來的國民黨依然拒絕與台灣本土融合、繼續抱持「外來征服者」的本位心態，更暗示其在價值觀上仍持續對白色恐怖的推崇，這不僅是台灣轉型正義與民主政治的倒退，同樣也是對打壓異己、獨裁統治、社會控制的招魂。

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在兩岸與外交方面，對美僅一句「恢復駐美代表」的空口白話，不談在印太戰略格局中國民黨有何主張；對中則是重提九二共識、主張求同尊異，提出當選主席就要「恢復交流與溝通」，並稱台灣社會持續對抗中國或與中共對立「沒有好處」；然而，目前國際社會皆知，拿飛彈對準對方、用戰機滋擾對方、在國際上打壓、整天揚言要血洗、傳染武漢肺炎給對方的，從來不是台灣。

朱立倫不會不知道國際情勢的事實是中國共產黨一再打壓台灣，更不會不知道正走著獨裁統治、社會控制的「兩蔣時代路線」的是中國共產黨，同樣的也不會不明白澎湖在國際政治中扮演著民主同盟的「山海關」角色，因此當看到參選主席的朱立倫的種種言論，吾人自是驚恐有加，無異於跪繳受降文的舉措。

韓流讓「正常倫」終究不得不「不正常」，是百年老店國民黨最大的悲哀，而背離現實、背叛台灣的主張終究不容於台灣社會，最終也須被掃入歷史灰燼之中。

（作者是中正大學戰略暨國際事務研究所學生、澎湖縣民）

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