自由廣場》也論北京的「打打談談」

◎ 徐錚

自由時報二十六日社論《小心北京的「打打談談」》，警示台灣面對的「還有『打打談談』那種軍事與外交辯證運用的『複合型戰爭』」，頗值得一談。

中國若要遂行武統，一般預期會採取全面進攻速戰速決的戰略，但費邊戰略Fabian Strategy和間接路線Indirect Approach卻指出了另一種可能。這種戰略，注重消耗對方實力，擊其軟肋，避免決戰。由羅馬共和國執政Fabian，在公元前二百年以前的第二次Punic戰爭中採用，擊敗漢尼拔所率的迦太基聯軍。中國可以師其法，以低強度的軍事衝突，消耗台灣實力，特別是經濟的發展和社會的安定，並窒息軍民的抵抗意志。

請繼續往下閱讀...

假想這種情況：中國派軍機飛越台灣本島，台灣將如何反應？空軍升空攔截，防空飛彈鎖定準備發射。一般認為，中國軍機會就此飛走；但如果不走而繼續繞飛台灣呢？台灣若不打，則民心士氣崩潰；打，則一場有限度的戰爭就開始了。先是小規模的空戰，繼之以中國飛彈襲擊某些防空基地和雷達站，然後中國宣稱勝利並停火。

這一場低強度的軍事衝突，各方都會歡迎停火及呼籲雙方自制，台灣及美國自然會嚴厲譴責中國，但除此之外，恐難有作為，主動權可望完全掌握在中國手裡。這樣的衝突可以常規化地發生，中國三不五時就以各種理由和場景，來一場低強度的軍事衝突。每一場衝突都可能重重衝擊台灣的民心士氣，以及經濟政治和社會的運作與秩序，嚇阻國際投資和貿易。連貫起來，就造成窒息台灣人民抵抗意志的持久消耗戰。

這種戰略顯然比全面進攻可行，因而更加危險。第一，衝突完全在台灣自身國防可以處理的範圍內，因此美國難有立場以軍事介入。第二，它可以充分激發台灣內部的矛盾，壯大統一的力量，讓執政黨受到巨大壓力。第三，可發可收，讓中國以最小的代價，攫取最大的利益。即便一時達不到武統的目標，也可以全身而退。

當然，兵凶戰危，中國也必須考慮到，倘若在軍事衝突中失利，中共未必能控制其內部局勢。衝突也可能激化了美國及盟邦防衛台灣的決心，與台灣人民自衛的信心和意志，甚至推向獨立。

不論如何，因應之道可能取決於兩個前提。第一，美國需採戰略清晰的立場，防止台海現狀遭到改變，包括低強度衝突。第二，台灣自身要清醒地看到發生軍事衝突的可能性，並且能堅忍地因應。第二個前提最是根本，屆時全世界應該都會睜大眼睛關注台灣的反應吧！

（作者為美國Rensselaer Polytechnic Institute終身榮譽教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法