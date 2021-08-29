自由廣場》「民主製造」台印合作，起風了！

◎ 林筱甄

經過一整年投稿台印合作策略及緊迫事宜，終於喚來印度駐台代表戴國瀾先生於本報刊載回應，欣慰之餘，有感台印合作已露曙光。

全球失業人口破億，印度疫後亟須外資進駐急起直追，以安定勞工就業及民生問題。全球供應鏈在「去中國化」的趨勢下，已分化為以美國為首或以中國為主的雙元供應鏈，許多國際大廠意識到美中結構性衝突，將資金及生產基地移出中國，歐美企業龍頭更是積極布局印度供應鏈。

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疫情造成的產品緊缺以及缺乏政治互信，使得西方國家集結價值觀相同的夥伴，以組建抗衡中國的供應鏈，全球化產業陷入兩種價值觀的競賽之中，東亞、東南亞區域的產業也勢必得在兩種價值觀間做出選擇，更進一步地說，是在兩個十四億人口的市場做出選擇。

南亞大國必須走出一條具有印度特色的大國之路，印度拒絕加入RCEP及一帶一路，由中印邊境的對峙以及國內日益增長的抵制中國貨情緒，就可以看出印度的決心是要打造一個獨立的製造大國，以免淪為中國的衛星工廠。印度一方面抓緊機會吸引從中國外流的企業，與此同時，也在翻轉與東南亞市場的競爭關係，積極拉攏東協國家在全球供應鏈重組而外移的中小企業。

當有朝一日「印度製造」的產能可與「中國製造」平視時，民主國家的需求就由「民主製造」的產品來滿足，印度便成為民主陣營的製造基地。各國對疫情時期搶奪防疫物資的場景餘悸猶存，西方民主陣營勢必將呈現一面倒的效應，當西方國家開始不買中國貨時，中國一帶一路所帶來的衝擊亦迎刃而解，這也是美國一直強調航行自由的原因，必須保證民主貨品在海上的運輸安全。

印度是世界上最大的民主國家，「民主製造vs.共產製造」的口號遲早會響起，身為民主國家的我們，難道還不懂得加緊與印度合作趕搭這班民主列車？印度幾乎是全球都帶著資金想要搶進的市場，沒人有時間等你，甚至連印度地方邦都切不入，台灣如何從日、韓、東協國家中脫穎而出？製造業需要大量的能源作為後盾，印度當然會選擇有能源的國家對其開放市場。這一步沒先踏出，其餘都是奢談！

（作者為印度尼赫魯大學國際關係博士）

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