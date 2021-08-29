自由廣場》離台美復交 還有一大段路

◎ 林正二

美國智庫「芝加哥全球事務委員會」日前公布民調顯示，如果中國入侵台灣，有超過半數的美國人贊成美國出兵協防台灣，並有近七成受訪者認為美國應該承認台灣是獨立國家。這是令人振奮的訊息，但離美國政府承認台灣是主權獨立國家、台美復交仍有段遙遠的路途。

雖然不久前美國總統拜登表示，將如同護衛北約同盟國般地協防台灣，以行動正視台灣是主權國家的事實，但這只是美國面對中共對台灣越來越強烈的武力威脅，在實際政策執行上，從認知「台灣是中國一部分」，往認知「台灣不是中國一部分」方向邁進，以擺脫「一中」對其台海戰略的牽制。美國為了推動較清晰的護台策略，已擴大美日同盟範圍、加強美日印澳四方合作及聯合G7與歐盟等國家圍堵中國的戰略，強力警告、遏阻中國勿輕舉妄動，以維持台海與印太地區的和平穩定。

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這種透過強大武力展示以及將台灣視為盟國，預先警告中共的「預防外交」戰略，雖然已明確地讓中國知道美國對台灣地位的看法已改變，中國不能再使用「一中原則」對付台灣，台灣問題已是攸關國際利益與和平的問題，但是跟美國修改美中建交公報的認知「台灣是中國一部分」的內容，承認台灣不屬於中國，仍有一段距離。因為美國必須考量此舉是否踩到中國的底線，「預防外交」的策略，只是遏阻中共侵台，並未跟中國攤牌翻臉。

美國目前忙於防制武漢肺炎疫情擴散以及提振經濟，加上美國自阿富汗撤軍引發阿國動亂，拜登政府在多事之秋，因此，縱使美國人民贊成台灣獨立以及派兵協防台灣的支持率都已過半數，但是美國政府基於現實考量，目前仍不可能承認台灣。

然而，「預防外交」策略是否可遏阻中共侵台，仍是令人質疑的問題。由於台美無協防條約，加上共軍不斷研擬改進「遲滯作戰」能力，蔡政府實應針對中共侵台的各種可能性與戰略，美國可能的戰略與美國人民的期望，比較美國駐防或不駐防台灣的利弊得失，陳供美國政府是否修改一中政策、承認台灣參用。

（作者為退休駐美外交人員）

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