自由廣場》禁廚餘養豬 勢將推升肉價

去化可找污水處理廠 應加速推動

◎ 陳文卿

由於民眾自越南非法帶進來的肉品被驗出有非洲豬瘟病毒，讓農委會大為緊張。為阻絕非洲豬瘟，農委會下令全國禁止廚餘養豬一個月，並提供五億元補助款給廚餘養豬戶，補貼轉食用飼料的差額。之所以補助一個月，是考量非洲豬瘟病毒潛伏期廿八天。而如果一個月後仍無法保證安全，是否持續補助下去？若然，除造成政府沉重的財政負擔外，對本來就是以飼料飼養的養豬戶而言，也不公平。因此補助應僅是短期的救急措施，無法長期為之。但如果要求業者從此之後就一律不准再用廚餘養豬了，則很明顯的將使以黑毛豬為主的飼養成本大幅增加。據統計，以黑毛豬而言，餵食飼料與廚餘的每頭飼養成本相差高達兩千多元，此勢必將轉嫁到消費者身上。受疫情影響，很多民眾荷包縮水，餐廳的營業額也下降，此時豬肉價格卻上揚，相信是大家不樂見的。

請繼續往下閱讀...

另一個問題是，現在各縣市所收集的廚餘，仍有一大半是作為養豬再利用的。如果將這個再利用管道關閉，每天產生的廚餘仍必須有妥善去處。雖然環保署分別補助各縣市設置有廚餘堆肥場，但廚餘含水分很高，堆肥處理過程所產生的高濃度污水，是一棘手的問題。未來若原本養豬的廚餘也送到堆肥場去，將更加劇現有廚餘堆肥場的沉重負荷。

因此，長期而言推動厭氧消化為最佳策略。廚餘厭氧消化可產生沼氣生質能源，發揮綠能貢獻，厭氧消化後的殘渣，可以利用既有堆肥場來製造有機堆肥。同時發揮能源、資源回收的雙重效益。

國內雖然有幾個縣市正分別規劃興建廚餘厭氧消化場，卻緩不濟急，無法應付因非洲豬瘟突發衍生的廚餘去化問題。因此解決當前的燃眉之急，可利用營建署所屬的下水道污水處理廠的污泥處理系統，利用其餘裕容量來接納廚餘作共消化。

其實行政院早於一○七年非洲豬瘟剛爆發時，就指示內政部營建署要「以現有污水處理廠的厭氧消化設施協助廚餘去化」，因此應加速推動。

廚餘處理雖然是環保機關的權責，但廚餘卻是每位民眾生活中所產生的，大家必須共同面對，唯有放下本位主義，跨部會合作，才能有理想的解決方案。

（作者為台灣資源再生協會常務理事）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法