自由廣場》2+2安全對話的「新模式」

◎ 林浤澤

繼日本與美國、印尼、德國、澳洲個別開完「2+2會談」後，日本與台灣也在廿七日進行執政黨「2+2安全對話」。雖然日本與其他國家進行會談是由外務大臣茂木敏充與防衛大臣岸信夫出席，台日會談則是由執政黨的外交部會長、參議員佐藤正久，以及國防部會長、眾議員大塚拓代表出席，但某種程度上來說，可以視為是台日關係的歷史性突破。

日本近來對中國、對台灣的態度轉變頗大，隨著中、日對立態勢出現，台日關係向上發展。綜觀日本與其他國家召開的「2+2會談」，除了強化日本與各國的基礎交流外，更重要的是針對不同區域、不同國家間所簽訂的條約，進行深入的探討與加強實質合作關係。此外，日本也在許多聲明中納入「台海議題」，除了顯示日本高度重視「台海安全的穩定性」，其目的亦是希望牽制中國霸權對區域安全所造成的疑慮與衝突。

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日本如此重視台灣的戰略定位，無疑是兩國之間有太多共同的戰略利益與安全問題。倘若台灣遭到中共突破，不只美、日的戰略布局將受到影響，連帶的也會瓦解了「第一島鏈」的封鎖線，直接威脅到日本的國家利益與安全，因此維護「台海和平」、保障「台灣安全」對日本而言具有穩固其核心利益的必要性，已無法像往年那樣袖手旁觀。

中國近年來雖得意於其經濟成長高速躍進的表現，卻也無法迴避由於國際社會因疑懼而對中國的戒心日益升高，其國內政治權力重組也潛藏危機。本次台日的「2+2安全對話」雖然是執政黨間的交流，但從另一個角度來解析，可以視為奠定日、台交流「機制化」的第一步，未來亦有可能提升為「官方」對「官方」的交流；更重要的是，台、日關係的新進展，也是「漸進式」為台灣創造與國際交流的新模式。

（作者為民意代表特別助理，中山大學亞太所碩士）

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