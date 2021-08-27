自由廣場》亂綁五倍券 慎防振興效果打折

◎ 余宗龍

行政院繼日前拍板發放振興五倍券後，還打算讓去年順利帶動產值的藝Fun券、動滋券、農遊券、客庄券重出江湖，帶動消費熱潮，活絡市場經濟。筆者樂見各部會積極規劃各類振興券，對今年受疫情嚴重影響的內需型產業，有如久旱逢甘霖。但要提醒相關部會設計振興方案時，勿與「五倍券」包裹處理，否則將容易使民眾集中消費特定業別或因導流效果不佳，恐無法帶動受疫情衝擊產業雨露均沾的加乘效益。

舉例來說，日前體育署透露新版動滋券研議採「先消費後換券」方式，幫助運動產業做紓困。意即民眾得先將振興券使用在十二項運動產業合作店家，且消費達到一定額度後，才可獲得動滋券加碼。在雙重誘因下，或許可活絡此產業的消費，但會相對排擠五倍券於其他業別的支出，流於振興運動產業，與振興券欲達到的促進消費在市面上循環流通、擴大產業振興效果的成效相左。

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直言之，去年的動滋券，共有三七六萬人使用，若新版動滋券以搭配五倍券為前提推出，此導流機制，恐造成有些產業未有顯著受益。當然，對體育署而言，也可能因為「消費換券」的型態，民眾不買單、轉換率不佳，導致「動滋券2.0」的領取率滑落，讓政策美意失焦。這亦是表示農遊券會朝向配合五倍券來規劃的農委會，不可不慎之處。

再者，各式政策工具加碼優惠措施的助攻，應依序登場，不同的時間點，推動不同的政策，以延續消費熱潮。像是接下來的秋天，可先推出屬性是戶外活動為主的動滋券、農遊券、客庄券；等冬天再發行以室內活動為主的藝Fun券，來維持消費熱度不減。

今年因本土疫情影響，民生經濟衝擊層面比去年更深且廣，零售業、餐飲業、服務業跟觀光旅遊業首當其衝，承載了六成以上的就業人口。振興五倍券目的在於增加國人消費意願，導引導流到急需及時雨的產業，帶動經濟效益。因此，政府對各類振興券的設計和配套措施，應全盤考量，減少重複使用於特定產業別，並有節奏性地推出，整合民間資源，發揮最大功效，使各產業受惠，才能達到最好的振興效果。

（作者為中興大學教授兼運動與健康管理研究所所長）

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